Horta da Cidade em SP transforma vidas com alimentos frescos

A Horta da Cidade, situada na laje do estacionamento da Câmara Municipal de São Paulo, alcançou um marco significativo ao ultrapassar a doação de uma tonelada de hortaliças e legumes. Inaugurada em dezembro de 2024 pela Prefeitura, esta horta ocupa uma área de 2,1 mil m² e integra o programa Sampa+Rural, que visa promover a agricultura urbana na capital paulista.

Este projeto representa um esforço contínuo para estabelecer hortas-modelos em várias regiões da cidade, enfatizando a importância da produção agrícola urbana. Desde abril de 2024, a Câmara Municipal disponibilizou o espaço sem custos para o programa, que será gerido pela Prefeitura por um período de cinco anos. A iniciativa foi idealizada pelo vereador Xexéu Tripoli, que destinou uma emenda parlamentar para o financiamento das atividades da horta.

Com uma diversidade impressionante, a horta abriga mais de 120 tipos de cultivos, incluindo hortaliças convencionais, plantas alimentícias não convencionais (PANCs), ervas medicinais e aromáticas, além de frutas e verduras. Toda a produção é direcionada para sete organizações assistenciais localizadas na região central de São Paulo, que oferecem refeições à população em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as entidades beneficiadas está a Casa de Assis (SEFRAS), que acolhe imigrantes e refugiados. A coordenadora da instituição, irmã Margareth Crispim da Silva, expressou a importância das doações: “Receber alimentos frescos e orgânicos é um gesto fundamental para garantir refeições saudáveis e dignas às pessoas que atendemos”.

Outras organizações que também recebem as doações incluem a Ocupação Movimento por Moradia Social, a Associação Beneficente Caminho da Luz e o Movimento de Moradia do Centro. Essas iniciativas têm contribuído para melhorar a qualidade nutricional das refeições servidas aos assistidos.

A Horta da Cidade não é apenas um espaço produtivo; ela também se propõe a ser um local de aprendizado sobre técnicas agrícolas e práticas sustentáveis. O público pode visitar o espaço durante a semana, mediante agendamento na plataforma Sampa+Rural.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart, ressaltou a importância do projeto: “A Horta da Cidade foi concebida como um espaço educativo onde os cidadãos podem aprender sobre cultivo sustentável. A colheita gerada é destinada a quem mais precisa, garantindo o acesso a alimentos de qualidade”.

O Sampa+Rural é uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), focada em expandir a assistência técnica no setor agrícola e integrar beneficiários do Programa Operação Trabalho na área rural. Com planos para estruturar pelo menos 400 locais destinados à agricultura na cidade, o programa inclui três Casas de Agricultura Ecológica e unidades voltadas à produção de bioinsumos, contribuindo assim para o fortalecimento da agricultura urbana em São Paulo.