Horror Expo Brasil 2024 retorna a São Paulo em novembro

A Horror Expo Brasil, o maior evento de terror da América Latina, retorna a São Paulo nos dias 09 e 10 de novembro de 2024. Realizado no Pavilhão Pro Magno, o evento reúne uma legião de fãs do gênero para dois dias imersivos, repletos de atividades que celebram a cultura do terror. Após o enorme sucesso da última edição, a convenção promete trazer uma programação ainda mais intensa, oferecendo experiências únicas e aterrorizantes para os visitantes.

Confira o que te espera nesta edição de arrepiar! Painéis com convidados especiais, exibições exclusivas, workshops e áreas temáticas são apenas algumas das atrações que prometem surpreender e cativar os entusiastas do horror.

O evento contará com a ilustre presença de Dacre Stoker, autor e sobrinho-bisneto de Bram Stoker, criador do icônico Drácula, além do ator Ross Marquand, conhecido por seus papéis em The Walking Dead e Vingadores. Eles participarão de palestras e encontros com fãs, tornando esta edição ainda mais especial.

Além disso, estandes de produtos exclusivos, ativações temáticas e palestras com outros convidados do universo do terror fazem parte da programação. Filmes, séries, quadrinhos e games do gênero estarão em destaque, garantindo uma experiência imersiva.

Os visitantes poderão testar sua coragem em um labirinto de horror, desafiar as escape rooms temáticas e conferir o concurso de cosplay, que promete ser um dos grandes destaques.

Entre as atrações principais, estão a experiência Horror Medieval, com um museu vivo, e áreas cenográficas inspiradas em clássicos como O Exorcista e Chucky. Para completar, o evento oferecerá shows ao vivo e um espaço especial dedicado aos gamers.

No dia 08 de novembro, será realizada a Esquenta Horror Expo Party, festa de abertura exclusiva com DJ e experiências imersivas, às 21h.

SERVIÇO: Horror Expo Brasil 2024

Data: 09 e 10 de novembro de 2024 (Sábado e domingo)

Local: Pavilhão Pro Magno – Rua Samaritá, 230, Casa Verde, São Paulo/SP

Portas: 10h

Classificação Etária: Livre

Vendas online em: https://www.clubedoingresso.com/horrorexpo2024/

Ingressos: A partir de R$100,00 a R$ 340,00

SERVIÇO: Esquenta Horror Expo Party

Data: 08 de novembro de 2024 (Sexta-feira)

Local: Pavilhão Pro Magno – Rua Samaritá, 230, Casa Verde, São Paulo/SP

Portas: 21h

Classificação Etária: 18+

Vendas online em: https://www.clubedoingresso.com/horrorexpo2024/

Ingressos: A partir de R$100,00 a R$ 460,00