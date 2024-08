“Hora do Conto” traz o universo da literatura infantil para o Iguatemi Alphaville

Neste domingo (04 de agosto), o Iguatemi Alphaville apresenta, em parceria com a Livraria da Travessa, o projeto “Hora do Conto”. A estreia, com sessão apenas às 16h30, contará com a obra “Bento, Vento, Tempo”, de Stênio Gardel, ilustrada por Nelson Cruz. O evento será conduzido por Marcos Seixas, idealizador da Cia. Sópapo, em colaboração com a editora Companhia das Letrinhas.

Após a contação da história do livro “Bento, Vento, Tempo” – que narra a jornada de Bento e seu avô, explorando temas como amor e transformação – as crianças participam de atividades interativas baseadas no enredo.

Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville, destaca a relevância da iniciativa: “O projeto ‘Hora do Conto’ reforça nosso compromisso de proporcionar experiências incríveis para toda a família, especialmente pensando no público infantil e em atividades que estimulam a criatividade, a convivência e a diversão”, ressalta. “A parceria com a Livraria da Travessa é mais uma oportunidade para nossos clientes aproveitarem momentos únicos e de alta qualidade”, completa Verônica.

A programação do “Hora do Conto” terá uma série de encontros dedicados à literatura infantil de agosto a outubro, sempre aos domingos, às 14h30 e às 16h30, na área Kids da Livraria da Travessa do Iguatemi Alphaville.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e, por isso, é necessário fazer o resgate do ingresso pelo aplicativo Iguatemi One, na aba de eventos.

Serviço | Projeto “Hora do Conto”

Estreia: domingo (04 de agosto), às 16h30

Data: Aos domingos (de agosto a outubro)

Horários: 14h30 e 16h30

Local: Área Kids da Livraria da Travessa – Iguatemi Alphaville

Ingresso: Gratuito pelo app Iguatemi One