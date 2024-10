“Hora do Conto”, no Iguatemi Alphaville, traz programação inédita de histórias em outubro

Em parceria com a Livraria da Travessa e com a Cia. Sópapo, o Shopping Iguatemi Alphaville segue com a programação do projeto “Hora do Conto” em outubro. A iniciativa promove atividades interativas em duas sessões que acontecem sempre aos domingos na Área Infantil da livraria, às 14h30 e às 16h30.

O livro “Aqui e Aqui”, do artista-educador, quadrinista e ilustrador carioca Caio Zero é a obra escolhida para abrir a programação de outubro já no próximo domingo (06/10). A história acompanha um menino que se depara com um mistério intrigante: ele dorme em sua cama, mas acorda no quarto da vizinha.

Decidido a desvendar o enigma, ele embarca em uma jornada investigativa, especulando se está diante de um portal mágico ou sendo transportado por extraterrestres. Com ilustrações encantadoras, o autor captura a curiosidade e o fascínio típicos da infância, destacando como certas descobertas podem nos transformar. A obra encanta por sua abordagem lúdica e sensível.

Confira os outros livros e histórias que completam a programação do projeto neste mês das crianças:

13/10 – “A Queda dos Moais” (Editora: Escarlate)

20/10 – “Clara e o Caderno Perdido: Um Livro sobre Como Acalmar a Ansiedade” (Editora: Thomas Nelson Brasil)

27/10 – “O Dia de Bongromeu” (Editora: Nanabooks)

Vale lembrar que os ingressos para cada sessão ficam disponíveis para resgate gratuito no aplicativo Iguatemi One.

“Com a continuidade do projeto Hora do Conto neste mês especial para a criançada, reforçamos nosso compromisso em oferecer momentos de lazer também para nossos pequenos clientes e, ao mesmo tempo, despertar o gosto pela leitura e pela literatura desde cedo”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

O projeto reforça o DNA do Iguatemi Alphaville de ir além de um centro de compras, proporcionando cultura e entretenimento de qualidade para toda a família.

Serviço:

“Hora do Conto”

Quando: aos domingos, 14h30 e 16h30

Local: Livraria da Travessa (Área Infantil) – Iguatemi Alphaville

Ingresso: resgate gratuito pelo aplicativo Iguatemi One