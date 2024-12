Hora da decisão: Stock Car define último campeão da ‘era Sedan’

A Stock Car Pro Series vai fechar a temporada 2024, a 46ª da sua história. A Super Final BRB será disputada neste fim de semana (14 e 15/12), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Oito pilotos têm chance de conquistar o título na principal categoria do automobilismo brasileiro, sendo que somente um deles, o atual campeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), já alcançou tal façanha.

Para os demais sete concorrentes, portanto, chegar ao Olimpo do esporte a motor nacional será um feito inédito: Felipe Baptista (Crown Racing), Felipe Massa (TMG Racing), Julio Campos (Pole Motorsport), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Ricardo Zonta e Bruno Baptista (RCM Motorsport) e Rafael Suzuki (TMG Racing) buscam o primeiro Troféu dos Campeões da Pro Series.

Interlagos também será palco de um divisor de águas na história do automobilismo brasileriro. Nascida em 1979, há pouco mais de 45 anos, a Stock Car sempre correu com modelos do tipo sedan, inicialmente com os lendários Chevrolet Opala. Neste domingo, a saga será encerrada pelos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla, atuais rivais do robusto grid da categoria.

A partir de 2025, a Pro Series vai estrear a geração de modelos SUV, seguindo a tendência da indústria automotiva, e terá nas pistas o ápice de tecnologia, conectividade e segurança em carros de corrida, marcando uma verdadeira revolução no esporte a motor nacional. Além da Chevrolet, com o Tracker, e a Toyota, com o Corolla Cross, a Mitsubishi estará de volta à competição após quase 20 anos e vai acelerar com o Eclipse Cross.

Felipe Baptista chega à decisão do título de 2024 na condição de líder do campeonato. Com 844 pontos somados, o paulista de 21 anos e 8 meses tem três vitórias, sete pódios, quatro voltas mais rápidas, uma pole position, foi o maior pontuador em duas etapas neste ano e pode se tornar o segundo mais jovem campeão da história da Stock Car — o recordista nesta estatística é Felipe Fraga, que faturou o título em 2016 com 21 anos, 5 meses e 8 dias.

Na defesa do título, o bicampeão Gabriel Casagrande também pode alcançar um recorde na Stock Car. Caso conquiste o tricampeonato, o paranaense de 29 anos será o mais jovem da categoria a alcançar tal feito — jamais um piloto foi tri antes dos 30 anos. Com grande arrancada no segundo semestre, Casagrande chega à Super Final BRB com 808 pontos, duas vitórias, quatro pódios, uma pole e foi uma vez detentor do Troféu Vivo Man of the Race como maior pontuador de uma rodada.

Casagrande está três pontos à frente de Felipe Massa, piloto ex-Fórmula 1 que faz sua melhor temporada na Stock Car. Com muita regularidade, o paulista de 43 anos marcou uma vitória e subiu ao pódio em seis oportunidades, além de ter registrado uma volta mais rápida e troféu Vivo Man of the Race de duas etapas. Massa busca repetir Ingo Hoffmann, Chico Serra e Rubens Barrichello, competidores com trajetória na Fórmula 1 e que foram campeões na Stock Car.

A relação dos concorrentes ao título de 2024 traz ainda a experiência de Julio Campos, que chega à Super Final BRB com 776 pontos e prestes a completar 300 largadas na Stock Car. O curitibano tem quatro tentos a mais em relação a Dudu Barrichello, jovem de 23 anos que faz apenas sua segunda temporada completa na categoria e já aparece entre os postulantes ao título com uma campanha de bastante destaque. Quatro pontos também separam Dudu de outro ex-Fórmula 1: aos 48 anos e muita bagagem no automobilismo, Ricardo Zonta acelera na decisão com 768 tentos em campanha pavimentada com base na regularidade.

Bruno Baptista é o sétimo finalista de 2024. Companheiro de equipe de Zonta, o paulista de 27 anos tem chances matemáticas de buscar o Troféu dos Campeões e tem 736 pontos, enquanto Rafael Suzuki completa a relação dos candidatos ao título. Com 37 anos, o experiente paulistano está pela segunda vez seguida como postulante à taça e começa o fim de semana em Interlagos com 725 tentos.

A Super Final BRB terá 137 pontos em jogo neste fim de semana: 80 pela vitória na corrida principal (domingo), 55 pelo triunfo na prova sprint (sábado) e outros dois tentos de bonificação pela pole position.



Retrospecto — Um dos fatores que refletem a força do piloto em determinado circuito é seu histórico. Na pista mais tradicional do automobilismo brasileiro e que já recebeu 154 corridas da Stock Car, quatro finalistas aparecem em destaque.

O mais vencedor no autódromo paulistano entre os candidatos ao título é Ricardo Zonta, que já triunfou em cinco oportunidades (2013, 2018, 2020 e duas vezes em 2023), além de ter marcado oito pódios e duas poles. Outro que também costuma andar forte em Interlagos é Gabriel Casagrande, que venceu nos três últimos anos e também tem oito presenças entre os três primeiros. Foi também no traçado que o paranaense comemorou a conquista dos seus dois títulos na Stock Car (2021 e 2023).

Felipe Baptista marcou a pole position e venceu em Interlagos no seu ano de estreia na Stock Car, 2022, além de acumular um total de três pódios. Felipe Massa também triunfou uma vez no “templo”, na última etapa da temporada 2023, e terminou no top-3 em quatro ocasiões.



Uma etapa para a história — Rei da pista entre os pilotos em atividade com oito triunfos em Interlagos, Ricardo Maurício vai finalizar um ciclo na sua carreira neste domingo. Depois de 16 anos, o tricampeão vai deixar a Eurofarma RC, equipe chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, onde o paulista de 45 anos correu entre 2009 e 2024, com exceção de 2018, quando Ricardinho defendeu a Full Time Sports.

Será também uma jornada de números redondos para três nomes vitoriosos no grid da Stock Car. Finalista, Julio Campos vai completar 300 largadas na categoria neste próximo sábado com a disputa da corrida sprint, tal qual Marcos Gomes (KTF Sports), campeão de 2015, que também chegará ao tricentenário de corridas na competição. E o gaúcho Cesar Ramos (Ipiranga Racing) vai alcançar 200 provas na Pro Series, também no sábado.

Além de toda a ação e promessa de muitas emoções na pista, o público também poderá desfrutar de uma atração inédita na Stock Car. Reconhecida como o melhor All-Inclusive Premium do Brasil, a Mr. Moo se uniu à categoria para criar uma fanzone repleta de entretenimento, adrenalina e churrasco de primeira combinado com um premium open bar e atrações musicais inesquecíveis.

Os fãs que adquirirem ingressos para o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo contarão com sete horas de serviços premium e muita diversão, incluindo shows das duplas Matheus & Kauan (que vão se apresentar no sábado, 14 de dezembro), e de Bruno & Marrone (domingo). O público poderá desfrutar de estações de cortes nobres como black angus, pit smoker, churrasco de chão, além de uma vasta seleção de acompanhamentos, regado por um premium open bar onde estarão disponíveis cervejas, energéticos, destilados, refrigerante e água. As entradas estão à venda na plataforma Sympla, neste link.



Um show de automobilismo — Interlagos é o cenário escolhido para a coroação dos campeões em cinco Super Finais. Além da Stock Car, serão definidos os títulos da Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional — nos campeonatos Endurance e Overall — e do campeonato virtual E-Stock. Ao todo, serão dez corridas na famosa pista de 4.309 metros, e mais de 130 pilotos estarão em ação no fim de semana.

As atividades de pista da Stock Car em Interlagos começam na sexta-feira, com a realização de um shakedown e dois treinos livres. A classificação, um dos momentos-chave da Super Final BRB, está marcada para 9h40 de sábado. E a corrida sprint da etapa decisiva será realizada horas depois, às 16h, com 30 minutos mais uma volta de duração.

A última prova da temporada, que vai determinar o grande campeão de 2024, será disputada no domingo, com 50 minutos mais uma volta de duração, a partir de 14h30.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.



Programação em Interlagos, Super Final BRB

Quinta-feira, 12 de dezembro08:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

10:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra Oficial

16:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (etapa 6), 20 minutos + 1 volta



Sexta-feira, 13 de dezembro

07:30 – Stock Series – Shakedown

07:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

08:45 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookies)

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12:05 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

12:45 – Stock Series – Treino Livre 2

13:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15:45 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16:25 – Stock Series – Treino Livre 3

17:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

18:00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3



Sábado, 14 de dezembro08:00 – Stock Series – Classificação

08:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

11:00 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)



Histórico da Stock Car em InterlagosAutódromo Internacional José Carlos Pace

Extensão atual da pista: 4.309 metros

Curvas: 13

Sentido: anti-horário



Corridas disputadas: 154

Primeira corrida: 13 de maio de 1979

Primeiro pole: Affonso Giaffone Jr. (Chevrolet Opala)

Primeiro vencedor: Affonso Giaffone Jr. (Chevrolet Opala)

Última corrida: 21 de abril de 2024

Último pole: Marcos Gomes (Chevrolet Cruze)

Últimos vencedores: Cesar Ramos (Toyota Corolla) e Gaetano Di Mauro (Chevrolet Cruze)



Maior vencedor da História da Stock Car em Interlagos

Em todos os tempos: Ingo Hoffmann, 26 vitórias (*)

Em atividade: Ricardo Maurício, 8 vitórias

*Três vitórias conquistadas correndo em dupla: 1991, 1992 e 1993Os maiores vencedoresIngo Hoffmann (*), 26 vitórias

Chico Serra, 15

Paulo Gomes, 13

Fábio Sotto Mayor, 10

Ricardo Maurício, 8

Adalberto Jardim, Cacá Bueno e Thiago Camilo, 7

Ricardo Zonta, 5

Alencar Jr., Marcos Gracia e Marcos Gomes, 4

Affonso Giaffone Jr., Ângelo Giombelli (*), Djalma Fogaça, Xandy Negrão, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande, 3

*Vitórias conquistadas correndo em duplaRecordistas de pódios

Na história: Ingo Hoffmann, 55; Chico Serra, 29; Paulo Gomes, 28

Em atividade: Cacá Bueno, 18; Ricardo Maurício, 16; Thiago Camilo, 15



Recordes de volta mais rápida*

Classificação

1min38s800, média de 157,008 km/h, Cesar Ramos (Toyota Corolla) em 22 de agosto de 2020

Corrida1min38s632, média de 157,275 km/h, Marcos Gomes (Chevrolet Cruze) em 23 de agosto de 2020

*atual geração de carros da Stock Car, em vigor desde 2020



Rei da Pista: melhor retrospecto dos pilotos em atividade em Interlagos

Ricardo Maurício

Idade: 45 anos (07/01/1979)

Vitórias em Interlagos: 8 (2007, 2010, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023)

Largadas na Stock Car: 339

Vitórias: 37

Poles: 20

Pódios: 92

Voltas mais rápidas: 35

Campeão em: 2008, 2013 e 2020

Equipe atual: Eurofarma RC

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #90

Raio-X da temporada 2024

Vitórias

Felipe Baptista e Gaetano Di Mauro, 3

Gabriel Casagrande, Dudu Barrichello, Daniel Serra e Thiago Camilo, 2

Felipe Massa, Enzo Elias, Julio Campos, Rafael Suzuki, Gianluca Petecof, Felipe Fraga, Cesar Ramos e Bruno Baptista, 1



Pódios

Felipe Baptista, 7

Thiago Camilo e Felipe Massa, 6

Gabriel Casagrande, Dudu Barrichello, Daniel Serra, Enzo Elias e Ricardo Zonta, 4

Gaetano Di Mauro, Julio Campos, Rafael Suzuki, Felipe Fraga e Ricardo Maurício, 3

Gianluca Petecof e Cesar Ramos, 2

Bruno Baptista, Vitor Baptista, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr., Cacá Bueno, Zezinho Muggiati, Lucas Foresti e Guilherme Salas, 1



Poles

Daniel Serra, 3

Rafael Suzuki, 2

Felipe Baptista, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Gaetano Di Mauro, Felipe Fraga e Marcos Gomes, 1



Voltas mais rápidas

Felipe Baptista e Daniel Serra, 4

Thiago Camilo, Dudu Barrichello, Rafael Suzuki e Ricardo Maurício, 2

Felipe Massa, Enzo Elias, Ricardo Zonta, Julio Campos, Gianluca Petecof e Arthur Leist, 1



Pilotos que ocuparam a liderança na temporada1ª etapa – Goiânia – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2ª etapa – Velocitta – Ricardo Zonta (RCM Motorsport)

3ª etapa – Interlagos – Julio Campos (Pole Motorsport)

4ª etapa – Cascavel – Rafael Suzuki (TMG Racing)

5ª etapa – Velocitta – Felipe Baptista (Crown Racing)

6ª etapa – Goiânia – Julio Campos (Pole Motorsport)

7ª etapa – Belo Horizonte – Felipe Massa (TMG Racing)

8ª etapa – Velopark – Felipe Baptista (Crown Racing)

9ª etapa – Buenos Aires – Felipe Massa (TMG Racing)

10ª etapa – El Pinar – Felipe Massa (TMG Racing)

11ª etapa – Goiânia – Felipe Baptista (Crown Racing)



Vivo Man of the Race(Maiores pontuadores por etapa)1ª etapa – Goiânia: Gabriel Casagrande, 111 pontos (81,02% da pontuação total)

2ª etapa – Velocitta: Daniel Serra, 114 pontos (83,21% do total)

3ª etapa – Interlagos: Felipe Baptista, 99 pontos (72,26%)

4ª etapa – Cascavel: Ricardo Maurício, 110 pontos (80,29%)

5ª etapa – Velocitta: Gaetano Di Mauro, 110 pontos (80,29%)

6ª etapa – Goiânia: Felipe Massa, 108 pontos (78,83%)

7ª etapa – Belo Horizonte: Nelson Piquet Jr., 108 pontos (78,83%)

8ª etapa – Velopark: Felipe Baptista, 130 pontos (94,89%)

9ª etapa – Buenos Aires: Felipe Massa, 115 pontos (83,94%)

10ª etapa – El Pinar: Felipe Fraga, 106 pontos (77,37%)

11ª etapa – Goiânia: Ricardo Maurício, 112 pontos (81,75%)



Maiores escaladas por etapa

1ª etapa – Goiânia: Rubens Barrichello, 16 posições

2ª etapa – Velocitta: Guilherme Salas, 12 posições

3ª etapa – Interlagos: Ricardo Maurício, 15 posições

4ª etapa – Cascavel: Felipe Massa e Julio Campos, 16 posições

5ª etapa – Velocitta: Gianluca Petecof e Zezinho Muggiati, 11 posições

6ª etapa – Goiânia: Bruno Baptista, 18 posições

7ª etapa – Belo Horizonte: Gabriel Casagrande, 14 posições

8ª etapa – Velopark: Átila Abreu, 16 posições

9ª etapa – Buenos Aires: Zezinho Muggiati, 16 posições

10ª etapa – El Pinar: Zezinho Muggiati, 15 posições

11ª etapa – Goiânia, Zezinho Muggiati, 21 posições



O placar das montadoras

Vitórias

Chevrolet: 11

Toyota: 11



PolesChevrolet: 10

Toyota: 1



Voltas mais rápidas

Chevrolet: 10

Toyota: 12



Classificação do campeonato após 11 etapas*1º – Felipe Baptista, 844 pontos

2º – Gabriel Casagrande, 808

3º – Felipe Massa, 805

4º – Julio Campos, 776

5º – Dudu Barrichello, 772

6º – Ricardo Zonta, 768

7º – Bruno Baptista, 736

8º – Rafael Suzuki, 725

9º – Daniel Serra, 704

10º – Thiago Camilo, 652

11º – Felipe Fraga, 652

12º – Enzo Elias, 643

13º – Ricardo Maurício, 633

14º – Rubens Barrichello, 623

15º – Lucas Foresti, 566

16º – Gaetano Di Mauro, 561

17º – Cesar Ramos, 551

18º – Nelson Piquet Jr., 548

19º – Arthur Leist, 526

20º – Guilherme Salas, 470

21º – Atila Abreu, 435

22º – Zezinho Muggiati, 410

23º – Cacá Bueno, 390

24º – Gianluca Petecof, 371

25º – Vitor Baptista, 358

26º – Allam Khodair, 329

27º – Lucas Kohl, 191

28º – Marcos Gomes, 174

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial



Campeonato por equipes após 11 etapas*1º – TMG Racing, 1496

2º – RCM Motorsport, 1461

3º – Crown Racing, 1442

4º – Mobil Ale Full Time, 1380

5º – A.Mattheis Vogel, 1366

6º – Eurofarma RC, 1325

7º – Pole Motorsport, 1202

8º – Ipiranga Racing, 1181

9º – Cavaleiro Sports, 1087

10º – Blau Motorsport, 960

11º – Full Time Sports, 865

12º – KTF Racing, 859

13º – KTF Sports, 565

14º – WOKIN Garra Racing, 284

*pontuação extraoficial