Hopi Hari anuncia promoção especial para o Dia Internacional da Mulher

O Parque Temático Hopi Hari, conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, acaba de anunciar uma promoção imperdível para o mês de março. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, durante todo o período, de 1º a 31 de março de 2024, em dias regulares de funcionamento, o parque oferecerá um ingresso cortesia para mulheres acompanhadas de um pagante.

Para participar da promoção, basta que o acompanhante possua um passaporte válido, excluindo os ingressos cortesia e o passaporte Anuali. Na promoção o visitante pagante, seja ele homem ou mulher, vai gerar a cortesia pra mulheres a partir de 13 anos em homenagem à sua data,

Visando assegurar aos visitantes uma experiência organizada e agradável, os ingressos são limitados e sujeitos a encerramento antecipado das vendas. Vale destacar que o Hopi Hari vem investindo muito em novidades e os visitantes do parque terão acesso às três novas atrações que foram inauguradas no final do ano passado: o Aribabobbi, um divertido barquinho do marinheiro Bobbi em Aribabiba; o retorno da amada atração Bugabalum em Infantasia, e em Wild West, a estreia do Vamvolari, um Kite Flyer, inédito no Brasil, que simula o voo de uma ave, prometendo momentos imersivos e emocionantes para toda a família.

Localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior de São Paulo, o Hopi Hari é reconhecido como um dos maiores parques de diversão da América Latina, recebendo visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil. Com uma área de 760 mil metros quadrados e mais de 40 atrações, o parque oferece diversão garantida para todas as idades.

Mais informações: HOPI HARI – O País Mais Divertido do Mundo