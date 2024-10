Honor of Kings revela detalhes sobre o Honor of Kings Championship 2024 

Honor of Kings Championship 2024 começa neste sábado (12). O principal torneio de Honor of Kings do ano ocorrerá em Jacarta, capital da Indonésia, no MGP Space, e reunirá as 16 principais equipes do mundo competindo pela maior parte da premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), com o vencedor levando para casa o valor de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).

Times participantes do Honor of Kings Championship 2024

Os times participantes do Honor of Kings Championship 2024 começam a competição na Fase de Grupos, com as partidas ocorrendo no formato de Melhor de 3 (Md3). As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a Fase de Eliminação, que terá início em 18 de outubro. A partir desta etapa, o torneio muda para um formato de chaves com disputas de Melhor de 5 (Md5), com a Grande Final ocorrendo em formato de Melhor de 7 (Md7).

“O Honor of Kings Championship 2024 em Jacarta celebrará as principais equipes de Honor of Kings do mundo e representará um marco significativo no cenário global dos esports”, comenta James Yang, Diretor Sênior do Level Infinite Global Esports Center. “Desde o lançamento global bem-sucedido do jogo no início do ano, vimos jogadores de todo o mundo se unindo para aproveitar o título. Estamos entusiasmados em receber as melhores equipes neste campeonato e mal podemos esperar pelas partidas emocionantes que começam no final de semana.”

Os 16 times que vão competir no Honor of Kings Championship 2024 estão divididos em quatro grupos. Confira, a seguir, a definição de cada grupo:

Grupo A Indonésia – Dominator Esports Indonésia – Mahadewa Turquia – FUT Esports Filipinas – Blacklist International Grupo B Malásia – Nova Esports Arábia Saudita – Team Falcons Indonésia – Kagendra Esports França – Team Vitality Grupo C Brasil – Alpha7 Esports Brasil – Influence Rage Filipinas – BOOM Esports Malásia- Team Secret Grupo D Malásia – Black Shrew Esports Mianmar – Impunity Esports Hong Kong, China – Fearless Esports HK Singapura – Revenant Esports

O time de esports do Honor of Kings também colaborará com o famoso produtor musical Grabbitz e o engenheiro de mixagem vencedor do Grammy Tom Norris para criar The Contender, a música tema do Honor of Kings Championship 2024. A música captura o espírito indomável do Honor of Kings, refletindo a busca incansável pela excelência no cenário competitivo.

Eventos dentro do jogo para celebrar o mundial

Durante o Honor of Kings Championship 2024, os jogadores do Honor of Kings poderão assistir ao torneio no jogo ao lado dos amigos e da comunidade através da TV dentro do jogo. Além disso, eles poderão adquirir Heróis e visuais ao completar certos objetivos no jogo.

Para criar uma experiência ainda mais interessante para os jogadores, o Honor of Kings Championship 2024 possuíra seu primeiro observador virtual, Yuhuan – Canção Cósmica, vai acompanhar todos os jogadores enquanto eles assistem cada momento de glória no torneio. Junto com a Yuhuan, a Princesa Gélida – Concerto Celestial e a Mulan – Canção Estelar vão realizar shows virtuais para celebrar as vitórias de cada time.

O torneio também receberá a introdução de um novo visual, Zhou Yu – Eclipse Blaze. Este novo design, inspirado na lendária Fênix, possuirá uma nova armadura e efeitos de chamas nos olhos e cabelos de Zhou Yu, mostrando seu imenso poder. Os jogadores de Honor of Kings podem se registrar nos eventos dentro do jogo e assistir a partidas do torneio para obter o novo visual.