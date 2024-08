Honda Racing vence as principais categorias do Ibitipoca Off Road

A equipe Honda Racing conquistou os títulos das principais categorias na 34ª edição do Ibitipoca Off Road. O capixaba Bruno Crivilin comemorou pelo segundo ano consecutivo a taça da Elite, enquanto o mineiro Gabriel Soares “Tomate” alcançou a primeira vitória na Graduado. Após dois dias de disputas, a prova válida pelo Brasileiro de Enduro de Regularidade terminou neste domingo (4/8), em Juiz de Fora (MG), e teve mais de 500 inscritos.

Dez vezes campeão brasileiro de Enduro (FIM), Crivilin está cada vez mais à vontade com a navegação e a exigência de cumprir a média de velocidade definida na planilha, superando grandes nomes do Regularidade com a moto CRF 250RX. Também na Elite, Tiago Wernesbach, com a CRF 450RX, fechou a prova na quinta posição. Mais um capixaba, o tricampeão brasileiro de rally na categoria Brasil se mostrou igualmente adaptado à outra modalidade.

Na Graduado, Tomate, atual campeão brasileiro de rally na Moto 2, conquistou a sonhada vitória com a CRF 450RX de forma dominante. Das quatro etapas que formaram o percurso deste ano, foi o melhor em três.

Alexandre Valadares, o Brankim, com a CRF 450RX, se recuperou de um erro no primeiro dia para também ir ao pódio em sua estreia no Ibitipoca Off Road, com a quarta posição na Graduado. Outro mineiro, o chefe da equipe Honda Racing de Rally e um dos grandes nomes do Regularidade, Dário Júlio, sentiu um mal-estar durante o primeiro dia e preferiu não largar para o segundo, também pela Graduado, acompanhando de fora o desempenho do time.

Na Feminina, a goiana Bárbara Neves, com a CRF 250F, terminou como vice-campeã. Em dois dias, os pilotos encararam um percurso de 422 quilômetros de trilhas, com largada e chegada em Juiz de Fora e pernoite em Conceição do Ibitipoca, também em Minas Gerais.

Os pilotos da equipe Honda Racing são patrocinados por Pro Honda, DID, Ogio, Fly, ASW, Michelin, Kenda, NGK e Honda Seguros. Confira o que eles disseram sobre o Ibitipoca Off Road:

Bruno Crivilin (Moto Honda CRF 250RX) – “Feliz demais por conquistar o bicampeonato do Ibitipoca Off Road. A prova foi muito dura, nos dois dias ficamos quase 16 horas sobre a moto. A Honda Racing é bicampeã e estou muito contente também por corrermos ao lado dos pilotos do time de rally”.

Tiago Wernersbach (Honda CRF 450RX) – “Gostei bastante, fiz segundo lugar na etapa da manhã, no segundo dia, e estive entre os primeiros. A prova foi muito boa. Ano que vem volto para terminar ainda melhor”.

Gabriel Soares “Tomate” (Honda CRF 450RX) – “Meu primeiro título do Ibitipoca, com três primeiros lugares e um segundo nas quatro etapas. Feliz pela vitória, mas também pela navegação, já que andei bem, sem erros, e valeu como um ótimo treino para o Sertões”.

Alexandre Valadares, o Brankim (Honda CRF 450RX) – “Primeira participação minha no Ibitipoca e gostei muito da prova. Fiquei satisfeito com minha navegação, andei bem e estou feliz com meu desempenho”.

Dário Júlio (Honda CRF 250RX) – “O resultado para a equipe foi sensacional em uma prova que exigiu muito, tanto fisica quanto tecnicamente. Embora não seja especialista do Regularidade, o Crivilin se saiu muito bem. O Tomate mostrou estar pronto para o Sertões, com uma navegação precisa, assim como o Tiago. O Brankim fez poucas provas na modalidade e surpreendeu, cometeu poucos erros. O equipamento de navegação da Bárbara teve problemas após contato com a água, o que dificultou seu desempenho, e ela mesmo assim se saiu muito bem”.

Bárbara Neves (Honda CRF 250F) – “Venci uma etapa no primeiro dia de prova e estava na briga direta pelo título. No segundo dia, infelizmente, tive problemas com o equipamento de navegação na etapa na manhã. A prova é sobre quem anda de forma mais regular, esse ano não deu, mas espero buscar o tricampeonato na próxima edição”.

Ibitipoca Off-Road

Classificação final (três primeiros)

Elite

1º Bruno Crivilin #16 – Honda CRF 250R – Honda Racing – 88 pontos

2º Emerson Loth #5 – 88 pontos

3º Luciano Vasconcelos Paiva #14 – 76 pontos

5º Tiago Wernersbach #2 – Honda CRF 450R – Honda Racing Rally – 74 pontos

Graduado

1º Gabriel Soares #27 – Honda CRF 450R – Honda Racing Rally – 97 pontos

2º Júnior 230 Brasil #42 – 84 pontos

3º Aloízio de Assis Filho #29 – 70 pontos

4º Alexandre Valadares “Brankim” #37 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 64 pontos

Feminina

1ª Késsia Tristão #243 – 97 pontos

2ª Bárbara Neves #245 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 91 pontos

3ª Lorena Bulhões #246 – 74 pontos