Honda Racing parte para a última etapa do Sertões 2024

Após concluir, nesta sexta-feira (30/8), a sétima etapa do Sertões 2024, com início e fim na cidade de Formosa (GO), a equipe Honda Racing parte para a disputa do último estágio do maior rally das Américas. A oitava e decisiva etapa, neste sábado (31/8), retorna para Brasília (DF) após os derradeiros 263 quilômetros do percurso, incluindo 133 de especiais (trechos cronometrados).

O mineiro Gabriel “Tomate” Soares, a bordo da Honda CRF 450RX, lidera a categoria Moto 2, ao passo que o capixaba Tiago Wernersbach, pilotando a CRF 250F, é o ponteiro da categoria Brasil, exclusiva para motos nacionais. Vice-líder da classificação geral e da Moto 1, o norte-americano Mason Klein segue firme na luta pelo bicampeonato das duas divisões. A Honda Racing também conta com o argentino Martin Duplessis, terceiro na Moto 1 e quinto na geral. Vale ressaltar que os resultados são extraoficiais.

Marcada por altas velocidades em terreno de chão batido, a penúltima etapa, com formato de laço nos arredores de Formosa, percorreu 497 km (349 de especiais). Tomate chega ao último dia do Sertões de olho na taça inédita da Moto 2 e em destaque na classificação geral, em terceiro lugar. “Consegui completar mais uma etapa e manter minhas posições na Moto 2 e na geral. Para a última etapa, tenho sete minutos e meio de vantagem sobre meu concorrente mais próximo. Será um dia curto, vou me manter focado e tentar sair com o título da minha categoria e ficar no Top 3 geral”, disse o piloto.

O norte-americano Mason Klein sabe que, em competições de rally, reviravoltas podem acontecer até a linha de chegada. Por isso, quer manter o foco para completar a prova da melhor forma. “A minha estratégia nesta penúltima etapa foi correr focado, com a cabeça tranquila, e pretendo seguir assim até o final. O Sertões faz parte do Campeonato Latino-Americano, no qual estou liderando a minha categoria, então vou seguir em frente e fazer o possível para trazer essa vitória para a equipe.”

Também com a motocicleta Honda CRF 450RX, o atual campeão latino-americano da modalidade, Martin Duplessis, está pronto para a conclusão do Sertões 2024. “Apesar dos problemas que tive nos dois últimos dias, ainda estou bem posicionado na tabela. Vou trabalhar bem com os mecânicos para deixar a moto nas melhores condições e fazer uma grande etapa final. E terminar da melhor forma este Sertões”, observou o argentino.

Próximo de conquistar o tetracampeonato na categoria exclusiva para motos nacionais, Tiago Wernersbach afirma que é preciso manter os “pés no chão” nesta reta final para poder, então, celebrar. “Vou me preparar bem para esta última etapa e, com certeza, as expectativas são as melhores. Tenho certeza de que o Sertões já está 95% resolvido, então agora só faltam esses 5%, que é muito pouco pra nós”, afirmou Wernersbach.

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.

Sertões 2024 – Resultados (extraoficiais)

Classificação após sete etapas (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #2 – 26:35:57.46

2º – Mason Klein #1 – 26:47:49.52 – Honda CRF 450RX

3º – Gabriel Soares #4 – 27:26:08.90 – Honda CRF 450RX

4º – Gabriel Bruning #5 – 27:33:33.62

5º – Martin Duplessis #3 – 27:47:32.92 – Honda CRF 450RX

10º – Tiago Wernersbach #7 – 30:23:43.77 – Honda CRF 250F

Moto 1

1º – Adrien Metge #2 – 26:35:57.46

2º – Mason Klein #1 – 26:47:49.52 – Honda CRF 450RX

3º – Martin Duplessis #3 – 27:47:32.92 – Honda CRF 450RX

4º – Rodrigo Sallum #28 – 31:16:37.35

5º – Ricardo Martins #6 – 32:44:07.75

Moto 2

1º – Gabriel Soares #4 – 27:26:08.90 – Honda CRF 450RX

2º – Gabriel Bruning #5 – 27:33:33.62

3º – Guilherme Bissoto #22 – 28:07:10.50

4º – Rolando Alfredo #67 – 29:26:26.24

5º – João Paulo Fornazari #36 – 30:02:28.82

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 30:23:43.77 – Honda CRF 250F

2º – Marcelo Molognoni #13 – 34:43:30.21

3º – Milton Medina #71 – 35:10:39.22

4º – Christian Costantini #50 – 39:25:10.49

5º – Thiago Feitosa #20 – 40:07:38.37

Etapa 7 (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #2 – 04:40:03.74

2º – Mason Klein #1 – 04:41:34.55– Honda CRF 450RX

3º – Gabriel Bruning #5 – 04:47:11.03

4º – Ricardo Martins #6 – 04:48:43.90

5º – Martin Duplessis #3 – 04:03:10.20 – Honda CRF 450RX

8º – Gabriel Soares #4 – 04:54:57.29 – Honda CRF 450RX

13º – Tiago Wernersbach #7 – 05:05:06.55 – Honda CRF 250F

Moto 1

1º – Adrien Metge #2 – 04:40:03.74

2º – Mason Klein #1 – 04:41:34.55– Honda CRF 450RX

3º – Ricardo Martins #6 – 04:48:43.90

4º – Martin Duplessis #3 – 04:48:50.23 – Honda CRF 450RX

5º – Rodrigo Sallum #28 – 05:10:08.63

Moto 2

1º – Gabriel Bruning #5 – 04:47:11.03

2º – Cristian Scherer #10 – 04:51:30.40

3º – Guilherme Bissoto #22 – 04:51:53.56

4º – Gabriel Soares #4 – 04:54:57.29 – Honda CRF 450RX

5º – Bruno Leles #89 – 04:59:50.44

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 05:05:06.55– Honda CRF 250F

2º – Felipe Limonta #46 – 05:34:12.54

3º – Thiago Feitosa #20 – 05:37:55.55

4º – Milton Medina #71 – 05:38:29.08

5º – Marcelo Molognoni #13 – 05:44:00.53

Roteiro* – 32º Sertões

31/8 – Etapa 8

Formosa (GO) / Brasília (DF)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial: 133 km

Deslocamento final: 101 km

Total do dia: 263 km

TOTAL DO PERCURSO (aproximado)

Deslocamentos – 3.700 km

Especiais – 2.100 km