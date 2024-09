Honda Racing na briga por títulos de três categorias na decisão do Enduro da Independência 2024

A um dia da chegada, a equipe Honda Racing está na briga pelos títulos das três categorias que disputa no Enduro da Independência 2024. Os pilotos completaram nesta sexta-feira (6/9) o terceiro dia do tradicional enduro de regularidade, entre Lavras e Baependi (MG), e Bruno Crivilin segue na liderança da categoria principal, a Elite, com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Já na Brasil, Alexandre Valadares “Brankim”, em terceiro, está a apenas três pontos do líder. Por fim, na disputa entre as mulheres, Bárbara Neves ocupa a vice-liderança, de olho no heptacampeonato da classe Feminina.

Neste terceiro dia de competição, os pilotos percorreram aproximadamente 125 quilômetros em território mineiro. Bruno Crivilin está no caminho certo para conquistar a taça inédita do Enduro da Independência, confirmando o melhor desempenho do estágio. “O terceiro dia foi bem legal, bastante técnico. Gostei muito, teve bastante trilha na parte da manhã. À tarde, tive um erro de navegação, mas consegui andar muito forte depois. Estou pronto para a decisão deste sábado”, afirmou o capixaba, que pilota a motocicleta Honda CRF 250RX.

Próximo da ponta da tabela na Brasil, Alexandre Valadares “Brankim”, que compete com a Honda CRF 250F, precisa ser o melhor neste sábado para manter o objetivo de conquistar o troféu entre as motocicletas nacionais. “Tive um bom dia, mas perdi alguns pontos importantes na parte da manhã desta sexta-feira. Agora vou tentar ganhar as duas etapas neste sábado para buscar esse título”, disse o mineiro.

Assim como Brankim, Bárbara Neves precisa realizar uma prova sem erros, com vitórias nas duas etapas, para triunfar pela sétima vez seguida na categoria Feminina do mais tradicional enduro de regularidade do país. “Eu não vou desistir, vou lutar até o final. Eu vou me concentrar, andar bem, me superar e manter o foco para ganhar o Independência mais uma vez”, concluiu a goiana, que também compete com a Honda CRF 250F.

O último e decisivo dia do Enduro da Independência 2024 será realizado neste sábado (7/9), nos arredores de Baependi (MG). Serão percorridos cerca de 90 quilômetros, em um tempo de prova estimado de aproximadamente quatro horas.

Ao término da disputa, os competidores terão percorrido aproximadamente 750 quilômetros, com passagens pelas cidades mineiras de Ouro Branco, Lavras e Baependi. Os pilotos da equipe Honda Racing têm o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

42ª edição do Enduro da Independência

Ouro Branco (MG) a Baependi (MG)

Classificação após três dias de prova (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – 139 pontos – Honda CRF 250RX

2º – #4 – Luciano Paiva – 134 pontos

3º – #7 – Emerson Loth – 116 pontos

Categoria Brasil

1º – #48 – Leandro Cordeiro – 130 pontos

2º – #44 – Arthur Louzada – 129 pontos

3º – #45 – Alexandre Valadares – 127 pontos – Honda CRF 250F



Categoria Feminina

1º – #241 – Késsia Tristão – 97 pontos

2º – #242 – Bárbara Neves – 91 pontos – Honda CRF 250F

Resultados – Dia 3 (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – Honda CRF 250RX

2º – #4 – Luciano Paiva

3º – #3 – José Victor Nascimento

Categoria Brasil

1º – #48 – Leandro Cordeiro

2º – #44 – Arthur Louzada

3º – #49 – Kaio Augusto

4º – #45 – Alexandre Valadares – Honda CRF 250F

Categoria Feminina

1º – #241 – Késsia Tristão

2º – #242 – Bárbara Neves – Honda CRF 250F

Programação*



7/9 – Sábado

4º dia – Baependi (MG) x Baependi (MG) – 93,81 km

8h – Largada do primeiro piloto – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

12h – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

17h – Cerimônia de Premiação.

Percurso total: 758,01 km (751,79 para a classe Brasil e 744,78 km para a classe Feminina)