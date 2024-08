Honda Racing lidera duas categorias na reta final do Sertões 2024

A equipe Honda Racing completou, nesta quinta-feira (29/8), a sexta etapa do Sertões 2024, entre Luís Eduardo Magalhães (BA) e Formosa (GO), com Gabriel “Tomate” Soares e Tiago Wernersbach mantendo os 100% de aproveitamento nas categorias Moto 2 e Brasil, respectivamente. Faltando, agora, apenas duas etapas para o término da competição, os pilotos estão próximos de conquistar os títulos de suas classes. Também representantes da Honda Racing, Mason Klein é o segundo colocado na classificação geral e na Moto 1, enquanto Martin Duplessis aparece em terceiro na Moto 1 e quinto na geral.

Na etapa do dia, os pilotos percorreram 634 quilômetros, 218 deles de especiais (trechos cronometrados) por estradas vicinais de serra e caminhos largos de piçarra até uma sequência rápida com muitas curvas na parte final. Para Tomate, a motocicleta Honda CRF 450RX tem papel fundamental no retrospecto de seis vitórias em seis etapas na Moto 2 até o momento. “Foi mais um dia bom nesta sexta etapa. Temos mais dois estágios pela frente, o próximo dia será um pouco mais longo e, depois, o último dia bem curtinho. Vou entrar focado nessa reta final, que vai fazer muita diferença no rally”, disse o piloto mineiro, que ainda ocupa o terceiro posto da geral.

Atual campeão das motos, o norte-americano Mason Klein segue firme na prova. “Estou bem e consegui correr sem nenhum problema até o final desta sexta etapa. Vamos continuar nos esforçando até o fim do rally e ver quem ganha”, observou o piloto, em sua primeira temporada com a Honda Racing. Ele compete com a CRF 450RX.

Já Martin Duplessis, que vinha forte na briga pelo título das motos até o início desta etapa, teve um problema na parte final e precisou ser resgatado pelo companheiro de equipe Tiago Wernersbach, conseguindo completar a especial. “Estávamos muito bem, fazendo uma grande corrida, mas tive este problema. São coisas de corrida, infelizmente acontecem. Agora vou seguir lutando pelo Campeonato Latino-Americano, o Sertões Series e o Campeonato Brasileiro”, destacou o argentino, que não deixou de agradecer Wernersbach “pelo grande companheiro que é”.

Mesmo prestando auxílio a Duplessis, Tiago Wernersbach voltou a ser o mais rápido do dia entre as motos nacionais, ficando perto do tetracampeonato da classe Brasil com a CRF 250F. “Foi uma boa etapa, eu vinha muito bem, estava ali entre os oito primeiros da geral. Parei para ajudar o Martin. Sei que fiz um bom dever e agora vamos em frente nas duas etapas que restam”, finalizou o capixaba.

Na sétima e penúltima etapa do 32º Sertões, que será realizada em formato de laço, em Formosa (GO), nesta sexta-feira (30/8), os competidores irão encarar um percurso de 497 km, 349 deles de especiais. No dia seguinte, no sábado (31/8), a disputa chega ao fim, em Brasília (DF), após oito etapas e cerca de 3.700 km (2.100 contra o relógio) percorridos.

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.

Sertões 2024 – Resultados (extraoficiais)

Classificação após seis etapas (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #2 – 21:55:53.72

2º – Mason Klein #1 – 22:06:14.97 – Honda CRF 450RX

3º – Gabriel Soares #4 – 22:26:41.61 – Honda CRF 450RX

4º – Gabriel Bruning #5 – 22:46:22.59

5º – Martin Duplessis #3 – 22:58:42.69 – Honda CRF 450RX

10º – Tiago Wernersbach #7 – 25:15:37.22 – Honda CRF 250F

Moto 1

1º – Adrien Metge #2 – 21:55:53.72

2º – Mason Klein #1 – 22:06:14.97 – Honda CRF 450RX

3º – Martin Duplessis #3 – 22:58:42.69 – Honda CRF 450RX

4º – Rodrigo Sallum #28 – 26:00:25.72

5º – Ricardo Martins #6 – 22:43:23.85

Moto 2

1º – Gabriel Soares #4 – 22:26:41.61 – Honda CRF 450RX

2º – Gabriel Bruning #5 – 22:46:22.59

3º – Guilherme Bissoto #22 – 23:12:16.94

4º – Rolando Alfredo #67 – 24:14:47.20

5º – João Paulo Fornazari #36 – 24:51:52.78

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 25:15:37.22 – Honda CRF 250F

2º – Christian Costantini #50 – 28:46:05.10

3º – Marcelo Molognoni #13 – 28:15:29.68

4º – Milton Medina #71 – 28:31:18.10

5º – Ederson Andreatta #55 – 30:03:25.60

Etapa 6 (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #2 – 03:09:25.26

2º – Mason Klein #1 – 03:10:38.30 – Honda CRF 450RX

3º – Gabriel Soares #4 – 03:13:32.87 – Honda CRF 450RX

4º – Gabriel Bruning #5 – 03:16:11.39

5º – Ricardo Martins #6 – 03:19:43.42

17º – Tiago Wernersbach #7 – 03:41:08.84 – Honda CRF 250F

32º – Martin Duplessis #3 – 04:03:10.20 – Honda CRF 450RX

Moto 1

1º – Adrien Metge #2 – 03:09:25.26

2º – Mason Klein #1 – 03:10:38.30 – Honda CRF 450RX

3º – Ricardo Martins #6 – 03:19:43.42

4º – Rodrigo Sallum #28 – 03:35:10.46

5º – Janaína Souza #31 – 03:42:49.83

6º – Martin Duplessis #3 – 04:03:10.20 – Honda CRF 450RX

Moto 2

1º – Gabriel Soares #4 – 03:13:32.87– Honda CRF 450RX

2º – Gabriel Bruning #5 – 03:16:11.39

3º – Rolando Alfonso #67 – 03:27:57.98

4º – Cristian Scherer #10 – 03:28:40.39

5º – João Paulo Fornazari #36 – 03:29:28.76

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 03:41:08.84 – Honda CRF 250F

2º – Felipe Limonta #46 – 03:47:36.25

3º – Milton Medina #71 – 03:53:03.04

4º – Marcelo Molognoni #13 – 03:54:22.34

5º – Thiago Feitosa #20 – 03:55:34.94

Roteiro* – 32º Sertões

30/8 – Etapa 7

Formosa (GO) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 85 km

Especial: 349 km

Deslocamento final: 63 km

Total do dia: 497 km

31/8 – Etapa 8

Formosa (GO) / Brasília (DF)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial: 133 km

Deslocamento final: 101 km

Total do dia: 263 km

TOTAL DO PERCURSO (aproximado)

Deslocamentos – 3.700 km

Especiais – 2.100 km