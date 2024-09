Honda Racing garante títulos de forma matemática no Brasileiro de Enduro 2024

A equipe Honda Racing manteve domínio no Brasileiro de Enduro para motocicletas e venceu as principais categorias na sexta e penúltima prova do campeonato 2024, encerrada neste domingo (22/9), em Camboriú, Santa Catarina. Desta forma, os pilotos Bruno Crivilin (Elite e classe E1), Vinicius Calafati (E2) e Alexandre Valadares “Brankim” (E4) garantiram matematicamente os títulos nacionais das respectivas divisões. Eles só precisam largar na prova final, marcada para os dias 9 e 10 de novembro, em Mairiporã (SP), de acordo com o regulamento da competição, para serem campeões, sendo que Bárbara Neves vive a mesma situação na classe feminina (EF).

O desafio em Camboriú teve circuito de aproximadamente 60 quilômetros, com três especiais cronometradas, no qual os pilotos completaram três voltas no sábado e outras três neste domingo. Com a motocicleta Honda CRF 250RX, Bruno Crivilin ditou ritmo e venceu as duas etapas do fim de semana, mantendo a invencibilidade na temporada na Elite (classificação geral das principais classes) e na E1.

“A prova foi muito boa e os dois dias, bastante técnicos. Tinha muita lama no sábado e no domingo fez sol, então secou o chão das especiais e as disputas aumentaram. Estou muito feliz de continuar invicto no Brasileiro, a equipe trabalhou muito bem. Agora só falta mais uma prova para ser campeão de 2024”, disse o capixaba dono de 10 títulos nacionais em diferentes classes.

Para o paulista Vinicius Calafati, que já soma oito conquistas no Brasileiro de Enduro, a sensação é de dever cumprido. “Foram dois dias de prova pesada, com especiais técnicas e esburacadas. Estou feliz com o resultado e a minha pilotagem, desenvolvi uma velocidade boa e venci as duas etapas pela categoria E2, além de ficar em segundo na Elite. O campeonato entra na reta final, matematicamente já sou campeão na E2, então estou satisfeito com a performance”, explicou. Ele compete com a Honda CRF 450RX.

Já Alexandre Valadares “Brankim” deixou encaminhado o tetracampeonato brasileiro da E4. Com a CRF 250F, o mineiro segue invicto em 2024 na classe direcionada às motos nacionais. “Foi um ótimo final de semana de corrida em Camboriú, a prova foi técnica, com muito buraco e raiz pelo caminho. Venci os dois dias da categoria e estou bem satisfeito, vamos com tudo para fechar o ano com mais vitórias, para coroar mais um título.”

Bárbara Neves competiu em Camboriú pela classe Intermediária, com a motocicleta Honda CRF 250RX, já que não houve disputas pela classe EF na penúltima prova do calendário. “A prova foi muito boa, tanto no sábado quanto no domingo, e confirmei o quinto lugar da Intermediária. Gostei do resultado e vou estudar os pontos que preciso treinar para a etapa final. Estou animada para comemorar o sexto título da classe feminina”, concluiu a goiana.

A equipe Honda Racing de Enduro tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

Piloto convidado – Diretamente da equipe Honda Racing de Rally, o mineiro Gabriel Soares “Tomate” competiu como convidado na prova em Camboriú e relembrou os tempos de enduro, no qual possui um título brasileiro. Ele se adaptou com rapidez à modalidade e alcançou o terceiro lugar da categoria E2, além do quinto na Elite, com a Honda CRF 450RX.

“Foi legal demais voltar a acelerar no Braseiro de Enduro, eu estava um pouco sem ritmo, mas consegui ir me encontrando aos poucos. A prova estava em um nível bem forte e fiquei feliz pelo desempenho”, avaliou. Na temporada 2024 do rally, Tomate assegurou o bicampeonato brasileiro e o título inédito do Sertões pela classe Moto 2.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

Resultados (três primeiros)

Classificação após seis rodadas

Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 300 pontos

2º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX – 253 pontos

3º – Patrik Capila #1 – 236 pontos

7º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 132 pontos

E1

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 300 pontos

2º – Joaquim Antônio de Oliveira Neto #711 – 166 pontos

3º – Loandro Anton #133 – 122 pontos

E2

1º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX – 294 pontos

2° – Crispy Arriegada #9 – 258 pontos

3º – Willian Dalmonech #696 – 205 pontos

E4

1º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 300 pontos

2° – Flávio Rodrigues Volpi #16 – 208 pontos

3° – Jean Silva Zandonadi #8 – 88 pontos

EF (após quatro rodadas)

1ª – Bárbara Neves #116 – Honda Racing – Honda CRF 250F – 200 pontos

2ª – Jéssica Alana da Silva #127 – 44 pontos

3ª – Valentina Forti #416 – 44 pontos

6ª prova – Camboriú (SC)

Elite (Geral)

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

3º – Patrik Capila #1

5º – Gabriel Soares #3 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

15º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F

E1

1º – Bruno Crivilin #11 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – João Antonio de Oliveira Neto #711

3º – Loandro Anton #133

E2

1º – Vinicius Calafati #32 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

2º – Patrik Capila #1

3º – Gabriel Soares #3 – Honda Racing – Honda CRF 450RX

E4

1º – Alexandre Valadares ‘Brankim’ #92 – Honda Racing – Honda CRF 250F

2º – Felipe Afonso

3º – Flávio Volpi #16

Intermediária

1º – Willian Palandi

2º – João Pedro Martini #313

3º – Fabricio Theiss #131

5º – Bárbara Neves Gonzaga #116 – Honda Racing – Honda CRF 250RX

Calendário – Brasileiro de Enduro 2024

Prova 7 – 9 e 10 de novembro – Mairiporã (SP)