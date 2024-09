Honda Racing conquista três títulos no Enduro da Independência 2024

A equipe Honda Racing conquistou três títulos no Enduro da Independência 2024, incluindo o da Elite, principal categoria, vencida por Bruno Crivilin e a motocicleta Honda CRF 250RX. Com viradas na classificação no quarto e último dia de provas, neste sábado (7/9), em Baependi (MG), o time vermelho também garantiu as taças das classes Brasil, com Alexandre Valadares “Brankim”, e Feminina, com a heptacampeã Bárbara Neves – ambos utilizando a Honda CRF 250F.

Neste decisivo dia do 42° Enduro da Independência, os pilotos percorreram cerca de 90 quilômetros, em aproximadamente quatro horas, pelos arredores de Baependi. Desde o início do desafio, os competidores já haviam passado por Ouro Branco, ponto de largada, e Lavras, também em solo mineiro. No total, foram aproximadamente 750 quilômetros de percurso e mais de vinte e sete horas sobre as motos nos quatro dias de prova.

O título na categoria Elite, o primeiro da Honda Racing desde a vitória do piloto (e hoje chefe da equipe oficial de rally) Dário Júlio, em 2009, teve um gosto especial para Bruno Crivilin, já que o capixaba foi vice-campeão em suas disputas no Enduro da Independência nos últimos quatro anos (uma vez na Graduado e três na Elite). “Este é meu quinto Enduro da Independência e eu sempre briguei pelo título. Sou muito competitivo, sempre almejei botar meu nome naquela taça. E esse ano deu certo, assinei meu nome no troféu junto com minha equipe. Todos têm uma mãozinha nessa conquista, então eu estou muito feliz, de verdade. Vamos comemorar bastante”, celebrou Crivilin.

Para Alexandre “Brankim”, triunfar no Enduro da Independência também foi um feito inédito. E carregado de emoções, já que o piloto mineiro iniciou a disputa em quinto lugar e precisou de uma grande reação para virar o jogo e erguer a taça da classe Brasil. “Foram quatro dias muito desafiadores e cheguei para a disputa final precisando me superar. Graças a Deus, deu tudo certo: consegui ganhar a parte da manhã e a parte da tarde, com os pontos que eu somei, fui campeão. Estou muito feliz com o título dessa categoria e o primeiro no Independência”, disse Brankim.

Bárbara Neves também conquistou a taça com um virada na reta final da prova. Agora heptacampeã consecutiva da categoria Feminina, a goiana afirmou que a dificuldade fez com que este feito se tornasse ainda mais especial. “Estou muito feliz com mais esse título, meu sétimo aqui. Precisei me superar e me dedicar dia a dia para conseguir virar o jogo. E consegui. Então, essa conquista foi muito importante para mim. Tenho um carinho especial pelo Enduro da Independência, que é uma prova que eu acompanhava meu pai quando eu era criança. É sempre bom vencer aqui e agora vou comemorar”, finalizou.

Os pilotos da equipe Honda Racing têm o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

42ª edição do Enduro da Independência

Ouro Branco (MG) a Baependi (MG)

Classificação final (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – 189 pontos – Honda CRF 250RX

2º – #4 – Luciano Paiva – 172 pontos

3º – #7 – Emerson Loth – 156 pontos

Categoria Brasil

1º – #45 – Alexandre Valadares – 177 pontos – Honda CRF 250F

2º – #48 – Leandro Cordeiro – 172 pontos

3º – #44 – Arthur Louzada – 171 pontos

Categoria Feminina

1º – #242 – Bárbara Neves – 188 pontos – Honda CRF 250F

2º – #241 – Késsia Tristão – 188 pontos

Resultados – Dia 4 (três primeiros)

Categoria Elite

1º – #5 – Bruno Crivilin – Honda CRF 250RX

2º – #4 – Luciano Paiva

3º – #6 – Gabriel Martins

Categoria Brasil

1º – #45 – Alexandre Valadares – Honda CRF 250F

2º – #44 – Arthur Louzada

3º – #48 – Leandro Cordeiro

Categoria Feminina

1º – #242 – Bárbara Neves – Honda CRF 250F

2º – #241 – Késsia Tristão