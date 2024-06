Honda Racing conclui o Rally Jalapão 2024 no pódio

Mais um desafio superado pela equipe Honda Racing no Campeonato Brasileiro de Rally Raid. O sábado (22/6) marcou o encerramento do Rally Jalapão após cinco dias de prova e 1270 quilômetros de percurso, sendo 840 de trechos cronometrados. Os competidores retornaram a Palmas (TO) ao fim de uma etapa iniciada em São Félix do Tocantins, com 378 km (178 de especial). A equipe Honda Racing levou seus quatro pilotos ao pódio, com direito à vitória na categoria Brasil, com Tiago Wernersbach.

Mason Klein garantiu a segunda posição na geral e na categoria Moto 1, com a motocicleta CRF 450RX. O norte-americano lidou com uma lesão na mão que prejudicou seu desempenho, mas mostrou capacidade de superação para chegar ao fim da disputa bem colocado. “Eu realmente gostei muito do rally. Andar na areia foi bem divertido para mim”, destacou o vencedor do Sertões 2023.

Terceira posição final na Moto 1 para Martin Duplessis, também com a CRF 450RX. O argentino não esteve entre os primeiros a largar na especial decisiva, mas fez uma prova agressiva, com várias ultrapassagens, para ser também o terceiro do dia. “Parti mais atrás, peguei um pouco de poeira dos adversários, mas fiz uma grande prova. Terminamos mais um rally e agora teremos dois meses para treinar e evoluir até o Sertões”, resumiu.

Gabriel Soares avançou na parte final do Rally Jalapão, com direito à segunda posição na geral da especial deste sábado. O que valeu o segundo lugar no acumulado da Moto 2 e o quarto na soma das categorias. “Depois dos dois primeiros dias complicados, consegui andar bem e mais uma vez ganhei o dia na categoria. Saio com esse bom resultado em um terreno a que sou menos acostumado e agradeço à equipe por todo o trabalho”, disse o mineiro, mais um que comanda a CRF 450RX. Ele busca o segundo título nacional na Moto 2.

Com a CRF 250F, Wernersbach fez mais uma prova sólida, premiada não só com o primeiro lugar na Brasil, mas também com o oitavo na geral. “Foi uma prova muito boa, não é fácil andar na areia. Tenho certeza de que foi um grande resultado,” finalizou o capixaba tricampeão nacional da Brasil.

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.

Rally Jalapão

Classificação final (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 9h08min33

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 9h23min45

3º – Gabriel Bruning #4 – 9h51min30

4º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 9h54min21

5º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 9h58min51

8º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 10h51min58

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 9h08min33

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 9h23min45

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 10h00min26

4º – Ricardo Martins #6 – 14h14min14

5º – Thomas Rudiger #20 – 28h01min43

Moto 2

1º – Gabriel Bruning #4 – 9h51min30

2º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 9h54min21

3º – Guilherme Bissotto #22 – 10h15min26

4º – Cristian Scherer #10 – 10h42min23

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 10h51min58



Resultados (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 1h38min34

2º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h43min57

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h44min34

4º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h46min14

5º – Gabriel Bruning #4 – 1h50min27

9º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 2h01min56

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 1h38min34

2º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h46min09

3º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h46min14

4º – Ricardo Martins #6 – 1h51min29

5º – Thomas Rudiger #20 – 2h51min01

Moto 2

1º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 1h43min57

2º – Gabriel Bruning #4 – 1h50min27

3º – Guilherme Bissotto #22 – 1h57min37

4º – Cristian Scherer #10 – 2h01min44

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 2h01min5