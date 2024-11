Honda Racing comemora cinco títulos no Brasileiro de Enduro 2024

Missão cumprida pela Honda Racing no Brasileiro de Enduro 2024, com direito a muita festa para comemorar os cinco títulos da equipe na competição. Bruno Crivilin (Elite e classe E1), Vinicius Cafalati (E2), Alexandre Valadares “Brankim” (E4) e Bárbara Neves (EF) chegaram à última prova do ano, em Mairiporã (SP), precisando apenas largar para colocarem as duas mãos na taça. Desta forma, eles asseguraram as conquistas neste sábado (9/11), coroando uma temporada de vitórias e liderança desde o início da competição. Agora os quatro largam sem pressão neste domingo (10/11), para fechar o Brasileiro em grande estilo.

Com a motocicleta Honda CRF 250RX, Crivilin alcançou a impressionante marca de 12 títulos brasileiros na carreira. O capixaba confirmou sua força não só em sua categoria, mas também como o melhor na soma das quatro principais (E1, E2, E3 e E4), que compõem a Elite. “Estou realmente contente pelo quinto título brasileiro na Elite e o sétimo em uma categoria. Depois de dois anos sem competir no Brasil, voltar a vencer e ter de novo o númeral 1 na moto é importante para mim. A equipe trabalhou muito bem ao longo do ano e a Honda Racing me proporcionou tudo o que eu precisava. O resultado está aí”, festejou.

Satisfação também para Calafati, mais um nome acostumado a brilhar no Brasileiro de Enduro. No comando da Honda CRF 450RX, ele chegou à nona conquista nacional. “Mais um título para mim e para a Honda Racing, estou muito feliz por trazer essa taça para a equipe. Consegui evoluir bastante no decorrer do ano, aumentei meu ritmo a partir da metade do campeonato”, destacou o paulista.

O mineiro Brankim, com a CRF 250F, confirmou que é a referência na classe E4, destinada a motocicletas nacionais, ao vencer o Brasileiro pela quarta vez. “Estou feliz pelo meu desempenho, praticamente com 100% de aproveitamento no ano, e também pelos colegas e pela equipe, já que todos somos campeões. A moto sempre me surpreende, aguenta muito, tenho sempre me colocado em boas posições no ranking geral do campeonato, que inclui as motos importadas. É a prova de que o equipamento é muito competitivo.”

Hexacampeã brasileira, Bárbara Neves, também com a CRF 250F, coroa um ano de várias conquistas e novas experiências. “A satisfação é muito grande. Além do Brasileiro de Enduro, venci o Enduro da Independência e o Rally Piocerá, no Regularidade, disputei uma prova do Brasileiro de Motocross, em Interlagos, indo ao pódio, e entrei no mundo das Big Trail, fazendo expedições. Foi uma temporada muito legal, andando muito de moto e com experiências também em outras modalidades”, resumiu a goiana.

A equipe Honda Racing de Enduro tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, ASW e Kenda.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

7ª prova – Mairiporã (SP)

Base do evento – Ginásio de Esportes Florêncio Pereira (Sarkizão)

Acesso gratuito ao público

Programação*

10/11 (Domingo)

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

14h – Condução das motos ao Parque Fechado

17h – Divulgação dos resultados oficiais

*A programação é fornecida pela organização do evento pode sofrer alterações.