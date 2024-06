Honda Racing começa o Rally Jalapão na briga pela ponta

O Rally Jalapão, terceira prova do Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2024, teve início nesta quarta-feira (19/6) com muita areia. O terreno característico da região do Tocantins desafiou os competidores na etapa de abertura, marcada por 365 quilômetros (191 deles cronometrados) entre Palmas e São Félix do Tocantins. Os pilotos da equipe Honda Racing superaram o desafio nas primeiras posições, de olho na liderança.

Com a motocicleta Honda CRF 450RX, Mason Klein foi o segundo colocado geral e da categoria Moto 1 na etapa que levou os pilotos ao coração do Jalapão. O norte-americano se mostra cada vez mais adaptado à moto e às características das provas brasileiras. “Foi um bom começo no Rally Jalapão. As mudanças que fizemos na suspensão funcionaram e a moto está perfeita. Espero seguir ainda mais forte nas demais etapas”, destaca.

Ainda na Moto 1, Martin Duplessis, com outra CRF 450RX, ficou com o terceiro tempo – mesma posição que ocupa na classificação geral. Primeiro a largar, o argentino teve de navegar sem referências dos adversários. “Foquei em fazer uma boa etapa, me senti à vontade na areia e me preocupei em não cometer erros. Apesar dos contratempos, foi um dia positivo. Vou com tudo para enfrentar o segundo dia”, resume o atual campeão latino-americano da modalidade.

Gabriel Soares, o Tomate, foi o sexto mais rápido, além de segundo colocado na Moto 2. Também com a CRF 450RX, o mineiro se mostrou confiante em evoluir no restante da competição. “Sei que posso andar melhor e vou em busca disso a partir da segunda etapa”, comenta o mineiro, que defende o título brasileiro da categoria.

Tiago Wernersbach, com a CRF 250F, começou a disputa à frente na Brasil, com direito ao nono tempo na soma das categorias. “Gostei bastante da prova, típica do Jalapão, com muita areia e pedras escondidas. Vou me concentrar para avançar na classificação geral, tem mais rally pela frente”, lembra o capixaba, tricampeão brasileiro da classe direcionada às motocicletas nacionais.

Nesta quinta-feira (20/6), os participantes do Rally Jalapão encaram uma etapa em laço, com largada e chegada em São Félix do Tocantins. Mais uma vez com muita areia ao longo dos 238 km, com 216 deles cronometrados. A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.