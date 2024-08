Honda Racing começa forte a disputa do Sertões 2024

A Honda Racing iniciou o Sertões 2024 com forte desempenho na disputa das motos, nesta sexta-feira (23/8), em Brasília-DF. Os quatro pilotos da equipe estão prontos para a primeira etapa da prova, considerada o maior rally das Américas, a qual tem destino a Formosa, em Goiás, neste sábado (24/8). A abertura terá 527 quilômetros, incluindo 236 de especiais (trechos cronometrados).

Pela manhã, no prólogo, o time vermelho dominou a tomada de tempos, com Gabriel “Tomate” Soares, Mason Klein e Martin Duplessis, todos a bordo de motocicletas Honda CRF 450RX, finalizando nas três primeiras posições e garantindo presença no Super Prime.

Depois, na disputa realizada em formato de mata-mata diante do público, em um circuito fechado de 1.800 metros montado ao lado da Arena Mané Garrincha, os três pilotos ficaram entre os cinco primeiros: Tomate em segundo lugar, na frente de Duplessis, e Klein em quinto. Os oito pilotos que parciparam do Super Prime puderam escolher suas posições de largada, e “Tomate” será o segundo a iniciar a prova, seguido por Duplessis – já Mason será o sexto do grid.

Em mais um ano competindo pela categoria Moto 2, Tomate avaliou positivamente seu desempenho neste “esquenta” para a disputa do Sertões. “Foi um bom início, com uma vitória no prólogo e uma final no Super Prime. Eu me senti bem com a moto e com a navegação e isso é o mais importante. A prova agora começa pra valer e estou bastante motivado”, afirma o mineiro de Divinópolis.

O bom desempenho da equipe nesta sexta-feira também deixou bastante animado para a disputa do Sertões o argentino Martin Duplessis, que compete pela categoria Moto 1. Atual campeão latino-americano da modalidade, o piloto da Honda Racing travou disputa parelha com Tomate na semifinal do Super Prime e fez questão de exaltar o alto nível de disputa do time vermelho. “Começamos muito bem o Sertões e nosso bom desempenho no começo mostra que vamos lutar pelo título mais uma vez”, diz.

Disputando o Sertões pela segunda vez e estreando na competição com a equipe Honda Racing, o norte-americano Mason Klein se mostrou pronto para defender o título geral entre as motos, conquistado em 2023. “Fui muito bem no prólogo, mas sabia que o Super Prime seria bastante duro. Não consegui vencer esta disputa especial, como gostaria, mas estou muito tranquilo para fazer uma grande primeira etapa”, comenta o piloto, que disputa a Moto 1.

Por fim, Tiago Wernersbach, que compete pela categoria Brasil, exclusiva para motos nacionais, a bordo de uma Honda CRF 250F, ficou em 11º no prólogo, à frente de seus adversários diretos na competição.

O bom desempenho mostra que o capixaba está mais uma vez na briga direta pelo quarto título seguido da classe. “Acho que foi uma posição muito boa, tive uma vantagem bem grande entre meus adversários de categoria, então eu tenho certeza de que estou bem posicionado para a prova e que vou correr um ótimo Sertões. Vamos que a prova vai começar para valer”, finaliza.

A 32ª edição do Sertões será encerrada após oito etapas, na capital federal, no dia 31 de agosto, depois de serem percorridos 3.704 quilômetros de roteiro, incluindo 2.386 de especiais.

