Honda Racing chega na Bahia no pelotão da frente do Sertões 2024

Em busca do 11º título das motos, a Honda Racing está no pelotão da frente do Sertões 2024. A equipe completou a segunda etapa da prova neste domingo (25/8), entre Formosa (GO) e Santa Maria da Vitória (BA), com os pilotos Martin Duplessis em segundo lugar da classificação geral e Mason Klein em terceiro, mesmas posições na categoria Moto 1, de acordo com os resultados extraoficiais. O trajeto do dia incluiu 670 quilômetros, sendo 433 deles de trechos cronometrados (especiais).

Também com a moto Honda CRF 450RX, Gabriel “Tomate” Soares foi o quinto na geral e o mais rápido da categoria Moto 2. Já Tiago Wernersbach, a bordo da Honda CRF 250F, foi o nono na geral e líder entre as motos nacionais da categoria Brasil.

O argentino Martin Duplessis ressaltou as boas condições de sua CRF 450RX para enfrentar a longa especial, que apresentou areia, pedras e curvas sinuosas. “A moto foi muito bem e eu estou confiante. Estamos fazendo um grande trabalho no time com os mecânicos. Estou forte para sair para a terceira etapa com tudo”, diz o atual campeão latino-americano da modalidade.

Para o norte-americano Mason Klein, que defende o título das motos do Sertões, a próxima etapa será a oportunidade de subir mais degraus na classificação. “A corrida foi ótima neste segundo estágio, e a rota que nós percorremos também. Espero que seja muito melhor, vou largar mais para frente, com menos poeira, e estou muito confiante”, afirma o piloto, novidade da equipe Honda Racing para a temporada 2024.

Na liderança da categoria Moto 2, Gabriel “Tomate” Soares conseguiu imprimir bom ritmo, apesar de ter sofrido uma queda no início do dia. “Consegui ser o mais rápido na minha categoria e o quinto na geral, então acredito que o saldo do dia foi positivo”, comenta o mineiro.

Outro piloto do time vermelho que lidera sua categoria é o capixaba Tiago Wernersbach, em busca do tetracampeonato da classe Brasil. “A segunda etapa foi bem legal, bastante longa. Eu me senti muito bem na moto, pilotei em um ritmo bom, então estou animado para a sequência do rally”, diz.

Nesta segunda-feira (26/8), a terceira etapa será disputada entre os municípios de Santa Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Os pilotos percorrerão 386 quilômetros, incluindo 336 quilômetros de especiais. O 32° Sertões termina no dia 31 de agosto, em Brasília-DF, após oito etapas e aproximadamente 3.700 km percorridos (2.100 deles de especiais).

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.

Sertões 2024 – Resultados (extraoficiais)

Classificação após duas etapas (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrian Metge #2 – 06:02:57.35

2º – Martin Duplessis #3 – 06:08:29.41 – Honda CRF 450RX

3º – Mason Klein #1 – 06:09:34.11 – Honda CRF 450RX

4º – Ricardo Martins #6 – 06:20:14.28

5º – Gabriel Soares #4 – 06:22:05.84 – Honda CRF 450RX

9º – Tiago Wernersbach #7 – 06:44:52.24 – Honda CRF 250F

Moto 1

1º – Adrian Metge #2 – 06:02:57.35

2º – Martin Duplessis #3 – 06:08:29.41 – Honda CRF 450RX

3º – Mason Klein #1 – 06:09:34.11 – Honda CRF 450RX

4º – Ricardo Martins #6 – 06:20:14.28

5º – Rodrigo Sallum #28 – 07:15:17.10

Moto 2

1º – Gabriel Soares #4 – 06:22:05.84 – Honda CRF 450RX

2º – Guilherme Bissoto #22 – 06:23:35.92

3º – Gabriel Bruning #5 – 06:30:26.63

4º – Christian Scherer #10 – 06:30:44.92

5º – Bruno Leles #89 – 06:50:11.55

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 06:44:52.24 – Honda CRF 250F

2° – Felipe Limonta #46 – 07:20:08.25

3º – Thiago Feitosa #20 – 07:48:58.37

4º – Christian Costantini #50 – 07:55:29.90

5º – Ederson Andreatta #55 – NC

Etapa 2 (cinco primeiros)

Geral Motos

1º – Adrian Metge #2 – 06:02:57.35

2º – Martin Duplessis #3 – 06:08:29.41 – Honda CRF 450RX

3º – Mason Klein #1 – 06:09:34.11 – Honda CRF 450RX

4º – Ricardo Martins #6 – 06:20:14.28

5º – Gabriel Soares #4 – 06:22:05.84 – Honda CRF 450RX

9º – Tiago Wernersbach #7 – 06:44:52.24 – Honda CRF 250F

Moto 1

1º – Adrian Metge #2 – 06:02:57.35

2º – Martin Duplessis #3 – 06:08:29.41 – Honda CRF 450RX

3º – Mason Klein #1 – 06:09:34.11 – Honda CRF 450RX

4º – Ricardo Martins #6 – 06:20:14.28

5º – Rodrigo Sallum #28 – 07:15:17.10

Moto 2

1º – Gabriel Soares #4 – 06:22:05.84 – Honda CRF 450RX

2º – Guilherme Bissoto #22 – 06:23:35.92

3º – Gabriel Bruning #5 – 06:30:26.63

4º – Christian Scherer #10 – 06:30:44.92

5º – Bruno Leles #89 – 06:50:11.55

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – 06:44:52.24 – Honda CRF 250F

2° – Felipe Limonta #46 – 07:20:08.25

3º – Thiago Feitosa #20 – 07:48:58.37

4º – Christian Costantini #50 – 07:55:29.90

5º – Ederson Andreatta #55 – NC

Roteiro* – 32º Sertões

26/8 – Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 3 km

Especial: 336 km

Deslocamento final: 47 km

Total do dia: 386 km

27/8 – Etapa 4 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 6 km

Especial: 418 km

Deslocamento final: 10 km

Total do dia: 434 km

28/8 – Etapa 5 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 16 km

Especial: 263 km

Deslocamento final: 14 km

Total do dia: 293 km

29/8 – Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 139 km

Especial: 218 km

Deslocamento final: 277 km

Total do dia: 634 km

30/8 – Etapa 7

Formosa (GO) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 85 km

Especial: 349 km

Deslocamento final: 63 km

Total do dia: 497 km

31/8 – Etapa 8

Formosa (GO) / Brasília (DF)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial: 133 km

Deslocamento final: 101 km

Total do dia: 263 km

TOTAL DO PERCURSO (aproximado)

Deslocamentos – 3.700 km

Especiais – 2.100 km

*O roteiro é fornecido pela organização do evento e está sujeito a alterações.