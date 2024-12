Honda Motor da Argentina e Squadra Martino confirmam Nelson Piquet Jr e Matías Cravero como seus primeiros pilotos para 2025

A equipe campeã em 2023 confirmou seus dois primeiros pilotos para a próxima temporada, que pilotarão os novos Civic FL5 de última geração.



A temporada 2025 do TCR South America Banco BRB promete ser ainda mais emocionante com a confirmação de grandes nomes no grid. Entre eles, destacam-se o brasileiro Nelson Piquet Jr. e o argentino Matías Cravero, que se juntam à Honda e à Squadra Martino. A equipe, comandada por Sebastián Martino, é uma das mais tradicionais da categoria e já conquistou o título de pilotos em 2023 com Ignacio Montenegro.



Com o apoio da Honda Motor da Argentina, a Squadra Martino contará com quatro Honda Civic de nova geração. Além de Piquet Jr. e Cravero, a equipe deve confirmar Juan Manuel Casella e Enrique Maglione nos próximos dias.

O mais versátil piloto brasileiro de sua geração, Piquet Jr acumula títulos e passagens de sucesso pelas mais variadas categorias do automobilismo mundial. Primeiro campeão mundial de Fórmula E, o piloto conquistou vitórias em divisões nacionais da NASCAR. Além disso, subiu ao pódio na Fórmula 1, um vice-campeonato na Fórmula 2 e os títulos da F3 Britânica e Sul-americana. Medlhista nos X-Games, Piquet também venceu provas no Mundial de Rallycross, é bicampeão de Endurance na Porsche Cup Brasil e vencedor da classe UTV3 no Sertões. Já Matías Cravero retorna à categoria em tempo integral após uma temporada de bons resultados na Squadra Martino.



A equipe Honda realizará diversos testes de pré-temporada durante o verão para deixar tudo pronto para a primeira etapa do campeonato, que acontecerá na Argentina no final de março.





O que ele disse:



“Estamos muito felizes em anunciar a equipe para o próximo ano em parceria com a Honda Argentina. É uma enorme responsabilidade e um desafio importante representar uma marca como a Honda no TCR South America Banco BRB e em toda a América do Sul. Tenho certeza que Nelsinho (Piquet), Matías (Cravero), Juan Manuel (Casella) e Enrique (Maglione) farão um trabalho excelente. Agora só falta colocar os carros na pista para estarmos fortes desde o início do campeonato.”

Sebastián Martino, Chefe da Squadra Martino



“É um prazer anunciar o time oficial Honda para o TCR South America Banco BRB. Junto com a Squadra Martino, estaremos presentes com quatro Civic Type R FL5 de última geração nas corridas da Argentina, Uruguai e Brasil. É um orgulho para nós incorporar o Nelsinho Piquet ao nosso time e continuar com Matías Cravero, Enrique Maglione, que foi campeão Trophy este ano, e Juanma Casella, que conquistou o vice-campeonato em 2024. Tenho certeza que será um ano de pleno sucesso ao lado de Sebastián Martino.”

Victor Pruvost, Diretor comercial da Honda Argentina



“Estou muito feliz de competir pela primeira vez em um campeonato completo com carros de tração dianteira e disputar novamente um título sul-americano. Agradeço à Honda e à Squadra Martino pela oportunidade e trabalharei duro para retribuir a confiança que estão depositando em mim. Competi em uma etapa do TCR no ano passado em Interlagos e fiquei muito impressionado com o profissionalismo da categoria.”

Nelson Piquet Jr



“Estou muito feliz em anunciar a minha entrada para o time oficial Honda e Squadra Martino. Estou animado e com muita vontade de fazer um bom trabalho e conseguir muitos pódios junto com a equipe. Quero agradecer a todos que tornaram esse projeto possível.”

Matías Cravero



Crédito:Divulgação