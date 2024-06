Homicídios caem mais de 70% em Diadema no primeiro quadrimestre

Diadema registrou, no primeiro quadrimestre de 2024, queda de 78% no número de homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar. A cidade, que já teve a maior taxa de homicídios do país, tem registrado séries consecutivas de quedas neste e em outros crimes.

A tabulação dos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) foi realizada pelo novo Observatório Municipal de Segurança Pública, recentemente montado pela Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema. Vale salientar que a criação desse setor de inteligência foi uma iniciativa que visa contribuir para nortear cientificamente todas as políticas públicas da Prefeitura.

De acordo com o estudo analítico, o município apresentou reduções criminais importantes. A lista por ordem percentual: homicídio doloso (-78%), homicídio culposo por acidente de trânsito (-75%); roubo de veículo (-61%); estupro (-53%); roubo de carga (-45%); roubo (-34%); furto de veículo (-9%); e furto – outros (-7%). As estatísticas completas podem ser acessadas no link https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais

“Como preconiza nosso prefeito Filippi, ninguém faz nada sozinho. Por isso, investimos na integração da Guarda Civil Municipal (GCM) com a Polícia Militar e a Polícia Civil” ressaltou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto. “Com isso, evidenciamos que esse trabalho coletivo e exitoso é o responsável pela melhoria da segurança pública de Diadema”, completou.

Vale destacar que a política de segurança pública da Prefeitura prioriza a atuação inteligente e preventiva da GCM, sempre em parceria com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil de Diadema. Saiba mais: https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-registra-queda-de-indices-criminais-no-1o-trimestre/