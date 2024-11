Homicídio em Guarulhos: perícia de SP usa tecnologia 3D para solucionar crime

A Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo realiza um trabalho minucioso para identificar os criminosos envolvidos no assassinato de um homem na área externa do Aeroporto Internacional de Guarulhos em 8 de novembro. Para isso, uma série de equipamentos tecnológicos como o ForenScope 4K — que possui luzes e filtros forenses para detectar fragmentos biológicos — e uma aparelhagem responsável por realizar levantamento 3D de todo o local do crime — o que permite dar detalhes da trajetória balística — foram utilizados para colaborar com a elucidação dos fatos.

O trabalho é feito em conjunto com a Polícia Civil, que até agora obteve a identificação de um dos envolvidos. A perita criminal Karen Kawakami explicou, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (19), que todos os materiais genéticos coletados até o momento são “exíguos”, ou seja, precários e insuficientes para obter rapidamente a identificação dos suspeitos. No entanto, esses vestígios estão passando por vários equipamentos tecnológicos que ampliam a chance de extração de DNAs, o que vai permitir a identificação.

O carro abandonado pelos criminosos foi periciado, bem como as armas usadas pela quadrilha, sendo três fuzis e uma pistola, além de diversas munições. “Fizemos todo o levantamento papiloscópico e de vestígios biológicos que estão em análise. No total, foram coletadas mais de 50 amostras biológicas que podem nos auxiliar a descobrir quem são os autores por trás desse crime”, enfatizou a perita.

O levantamento 3D do local onde ocorreu os tiros foi entregue às equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsáveis pela investigação do caso. Conforme a perita criminal, apesar de os policiais, pelas câmeras de segurança, saberem de onde os tiros que atingiram a principal vítima vieram, ainda não se sabe de onde veio o disparo que atingiu um motorista de aplicativo que estava pelo local. “Esse levantamento serve para melhor ilustrar a dinâmica do que aconteceu”, revelou Kawakami.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também tem acompanhado os avanços das investigações do caso. O governo paulista está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro de um dos envolvidos no crime. A resolução que estabelece a recompensa foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

Quem é o primeiro identificado?

Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, é o primeiro envolvido no assassinato no Aeroporto identificado e está com a prisão temporária decretada pela Justiça. Na manhã de hoje, equipes do DHPP cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao homem, localizados principalmente na zona norte de São Paulo.

A identificação dele aconteceu após análise das câmeras de segurança, especialmente as do saguão do terminal 2 do local. O homem foi preso em 2022 por tráfico de drogas e tem outra passagem na polícia por desacatar um guarda de trânsito. Ele é suspeito de pertencer a uma organização criminosa.

Os policiais seguem com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos.