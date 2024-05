Homens se casam mais que mulheres a partir dos 30 anos no Estado de São Paulo

A Fundação Seade divulgou dados sobre casamentos no mês de fevereiro de 2024 no Estado de São Paulo, e números apontam as diferenças entre os sexos.

Nas primeiras três faixas etárias (menos de 20 anos, entre 20 e 24 anos e entre 25 e 29 anos), o número de mulheres que se casaram foi maior que o número de homens. No mês de fevereiro, foram realizados 14.318 casamentos.

Desde o início de 2024, foram realizados 29.677, sendo 676 entre pessoas do mesmo sexo. Nesta modalidade, as mulheres se casam mais do que os homens até a faixa etária de 50 a 54 anos. Na faixa etária seguinte, passam a predominar, no Estado de São Paulo, os casamentos entre dois homens, até os 59 anos.

Na faixa seguinte, de 60 a 64 anos, casaram-se mais mulheres com outras mulheres, e na última faixa, 65 anos e mais, foram novamente mais casamentos entre dois homens.