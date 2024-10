Homens armados com fuzis circulam na Muzema, zona oeste do Rio

Câmeras de segurança registraram o momento em que mais de 20 homens aparecem, alguns deles com rosto coberto, andando com fuzis e pistolas. As imagens mostram ainda quando o grupo armado passa em meio a moradores.

Pessoas que vivem na região afirmam que os suspeitos seriam milicianos que tentam retomar o controle do local, atualmente dominado pelo Comando Vermelho.

O flagrante ocorre um dia após o governo do estado reforçar o policiamento depois de recentes ataques a ônibus na região.

Nas redes sociais, há relatos de invasão dos suspeitos em estabelecimentos da comunidade para extorquir comerciantes e pegar alimentos.

A Polícia Militar disse que as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação. Afirmou ainda que não há registros de confrontos até a tarde deste sábado, e que a região está com o policiamento reforçado.

A PM afirmou ainda que, nesta semana, foram apreendidos um fuzil, uma escopeta, duas pistolas, 26 artefatos explosivos e munição na comunidade.

Na quarta-feira (16), agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) fizeram uma operação na Tijuquinha, comunidade próxima, para evitar um confronto entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Não houve feridos nem prisões durante a ação.

Para tentar dificultar a entrada dos policiais na região, suspeitos usaram nove ônibus para obstruir a estrada do Itanhangá, que dá acesso à comunidade.

Na quinta (17), mais cinco ônibus foram usados como barricadas na Muzema, e também nos bairros da Pavuna e Costa Barros, na zona norte.

Após os ataques, o governo do estado determinou o reforço do policiamento na região, a partir desta sexta (18). Foram empenhados 48 policiais, 10 viaturas e 16 motocicletas do Batalhão Tático de Motociclistas.