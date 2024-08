Homenagem a Ayrton Senna nas estações da CPTM ganha obras inéditas

A CPTM, em parceria com a Senna Brands, entrega a segunda pintura do ciclo de homenagens a Ayrton Senna nesta quinta-feira (08/08). Os dois grafites que trazem elementos referentes à vida e a carreira do piloto têm metragem de 35m² e 90m², totalizando 125m² de ocupação de muros da Estação Guaianases. As pinturas foram criadas pelo artista brasileiro João Paulo Cobra, conhecido como “NOVE”.

Um painel menor que recebeu o título de “Olhar Distante” significa uma releitura da concentração e conexão do piloto momentos antes de cada corrida. Já a maior obra recebeu o nome de “Corrida nas Estrelas”, em reconhecimento ao legado de Senna.

A trajetória nas pistas e a história de vida do piloto serviram de inspiração para as criações, realizadas com recursos do projeto Museu de Arte de Rua (MAR).

“Ayrton Senna inspirou e continua inspirando gerações com sua história de vida e conquistas nas pistas. Seu legado é um patrimônio que merece ser lembrado e celebrado”, afirmou Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, presidente interina da CPTM. “Queremos oferecer uma experiência significativa e inspiradora, destacando a importância do Ayrton Senna como um exemplo de determinação, coragem e paixão”, concluiu.

divulgação

Esta é a segunda intervenção artística em homenagem ao piloto brasileiro. Em maio, o argentino Santiago Panichelli pintou um mural de 100 m² na Estação Brás dedicado especialmente a Senna.

Até novembro, as cinco linhas da CPTM e suas estações serão palco de diversas ações para celebrar os 30 anos do legado de um dos maiores ídolos do Brasil e do mundo.