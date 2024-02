Homenageando David Bowie, Grag Queen anima Carnaval de Brasília

Vencedora do ‘Queen Universe’, e apresentadora do renomado reality Drag Race, Grag Queen se apresentou neste domingo (11), no Bloco das Montadas, em Brasília. Com look inspirado em seu ídolo David Bowie, a multiartista cantou por uma hora para os milhares de foliões presentes.

“Eu me senti uma super performer em cima do palco, com esta homenagem para um dos grandes cantores da nossa indústria. Amei vir nessa era “Ziggy Stardust”, mais colorida, mais carnaval e tropical, trazendo toda essa rebeldia de David Bowie, que nós amamos”, comenta Grag Queen.

A performance, que contou com muito agito e diversão, teve também Grag Queen cantando pela primeira vez, a faixa “Tapa”, que conta com colaboração de Lexa, de maneira solo. Além da homenagem para Bowie, a multiartista também homenageou Freddie Mercury neste Carnaval, em apresentação em São Paulo.