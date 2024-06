Homem xinga Globo durante transmissão de telejornal e Rodrigo Bocardi responde

Um homem interrompeu a transmissão do Bom Dia São Paulo (Globo) na manhã desta segunda-feira (24) e proferiu xingamentos à emissora. O episódio aconteceu durante reportagem de Hermínio Bernardo sobre atrasos na circulação dos trens e contou com resposta de Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, apresentadores do telejornal.

O repórter mostrava a movimentação na estação de trem Pinheiros quando foi atrapalhado pelo homem. “A Globo é um lixo. Globo lixo”, disse ele. Hermínio tentou se desvencilhar -“Licença, amigo”- e pediu desculpas ao apresentador: “Agora sim, Rodrigo”.

Em seguida, ele continuou a reportagem, mas o homem ainda consegue aparecer mais uma vez, mostrando os dedos médios para a câmera. Quando a imagem volta para o âncora do jornal, Rodrigo Bocardi responde aos gestos.

“O manifestante aí interferindo no seu trabalho, ele não consegue ter o discernimento de que o que você está fazendo, e nós estamos fazendo, é exatamente para o bem dele, para ele ter uma vida melhor. Ou será que ele está feliz desse jeito esperando o trem?”, disse o apresentador.

“Não tem problema. O Hermínio vai continuar fazendo o trabalho dele e mostrando a situação nos trens, nos trilhos e ajudando a construir um transporte melhor”, completou Sabina Simonato.