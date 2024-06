Homem volta dirigindo para casa após ser baleado na cabeça

Um homem voltou para casa dirigindo após ser baleado na cabeça durante uma briga de trânsito na noite de domingo (24), em Belo Horizonte.

O caso ocorreu na rua Albertina Maria Pereira no bairro Jardim dos Comerciários, às 23h.

O baleado teria feito uma manobra e fechado o agressor. O motorista, irritado, foi até a janela do carro da vítima para discutir, sacou uma arma e deu dois tiros contra a janela, segundo boletim de ocorrência.

Após ser ferido no lado esquerdo do rosto e no ombro, o homem dirigiu até a própria casa. O tio da vítima informou à Polícia Militar que o sobrinho chegou ”sangrando muito” e os familiares pediram socorro para um morador que passava na rua.

Ele foi levado ao hospital Risoleta Neves. O baleado passou por cirurgia e não conseguiu prestar esclarecimentos à polícia por estar semi-inconsciente. O UOL tenta contato para saber o estado de saúde dele.

Uma mulher de 22 anos também estava no mesmo carro do baleado. Ela ficou ferida com os estilhaços do vidro e recebeu atendimento no hospital Risoleta. A jovem fez o relato do ocorrido à PM e não soube dar detalhes sobre a aparência do motorista que fez os disparos.

Agressor fugiu em seguida e ainda não foi localizado. O UOL também tenta contato com a Polícia Civil.