Homem tenta invadir bar em SP com carro após ser expulso

Na madrugada desta segunda-feira (23), um incidente perturbador ocorreu em um bar localizado na Rua Mourato Coelho, no bairro de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Um homem, após ser expulso do estabelecimento, tentou invadir o local com seu veículo, quase atropelando um grupo de pessoas que estava nas proximidades. Felizmente, não houve feridos.

De acordo com o proprietário do bar, o homem havia se comportado de maneira inadequada, inclusive jogando bebidas nos músicos que se apresentavam no local. O momento tenso foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Após a tentativa de invasão, os seguranças do bar conseguiram imobilizar o indivíduo até a chegada da Polícia Militar. O carro utilizado na ação, um Ford Ka, foi removido do local por meio de um guincho. O caso foi formalmente registrado como dano material e está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial, situado em Pinheiros.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para esclarecer se o motorista foi submetido ao teste do bafômetro; no entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno sobre o assunto.