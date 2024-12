Homem tenta embarcar com geladeira em ônibus no Rio e gera confusão

Um incidente peculiar ocorreu na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde um passageiro foi flagrado tentando embarcar em um ônibus lotado com uma geladeira. A situação, que se desenrolou na última quarta-feira (18), gerou uma série de reações e culminou em um conflito verbal entre o homem e o motorista do veículo.

Conforme relatado, o indivíduo tentou introduzir o refrigerador pela porta traseira do ônibus. No entanto, diante da impossibilidade de acomodar o objeto, o motorista solicitou que ele deixasse o transporte. Essa orientação, segundo a empresa Rio Ônibus, está alinhada com as diretrizes de segurança e conforto para os demais passageiros, uma vez que esse tipo de transporte é considerado irregular.

O descontentamento do passageiro foi evidente, resultando em ofensas direcionadas ao condutor. Uma testemunha que estava nas proximidades registrou o ocorrido em vídeo, capturando a tensão do momento e os gritos do homem insatisfeito.

Além deste episódio inusitado, outra situação envolvendo o transporte inadequado de animais foi reportada na Baixada Fluminense. Mês passado, dois indivíduos foram flagrados carregando um cavalo sobre uma motocicleta na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu. O animal aparentava desconforto e tentava se soltar ao dar coices. A cena atraiu a atenção de motoristas e pedestres nas proximidades do Shopping Nova Iguaçu.

A prefeitura local afirmou que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito realizam monitoramento diário das vias, mas não registraram ocorrências relacionadas a esse transporte ilegal. Em outro incidente registrado na Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo, motoristas também presenciaram um cavalo sendo transportado dentro de um carro, com a cabeça do animal para fora do veículo.

Esses casos ressaltam a importância da observância das normas de transporte no estado do Rio de Janeiro e a necessidade de conscientização sobre a segurança dos passageiros e animais.