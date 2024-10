Homem tenta atear fogo em moradores de rua em Botafogo, no Rio

A Polícia Civil investiga a tentativa de um homem de atear fogo em dois moradores de rua que dormiam em uma calçada de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada de 13 de outubro.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o homem jogou um líquido inflamável nas duas pessoas e em um cachorro na calçada da rua São Manuel.

As duas pessoas correram e, em seguida, o homem colocou fogo em cobertas e sacolas que estavam no local, usando um cabo de vassoura, com uma camiseta pendurada, para provocar o incêndio.

Depois de atear fogo nos pertences dos moradores de rua, o homem saiu do local tranquilamente, deixando um rastro de labaredas.

A Polícia Civil analisa as imagens e investiga a autoria do crime. A Polícia Militar aumentou o patrulhamento na região após o ocorrido.

As imagens das câmeras de segurança mostram que foi a segunda tentativa do incendiário de atingir os moradores de rua.