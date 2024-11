Homem suspeito de vender balões é preso em fábrica clandestina em São Paulo

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na quinta-feira (21) após investigações apontarem dois endereços usados como fábricas clandestinas para a produção de balões. O crime ambiental pode causar incêndios e danos estruturais em imóveis. Durante a ação, um homem de 30 anos foi preso em flagrante no bairro Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo.

No primeiro endereço, a polícia encontrou pipas, duas caixas com fogos de artifício e materiais para a confecção, além de mais de dez balões, todos prontos para venda. O suspeito estava no local e foi informado pela equipe sobre as acusações. Após o flagrante, ele foi encaminhado à delegacia.

No segundo endereço, ninguém foi encontrado, mas os policiais apreenderam diversas camisetas que faziam alusão a um grupo de baloeiros. O responsável pelo imóvel é suspeito de integrar uma quadrilha especializada na venda ilegal de balões e segue sob investigação pela Polícia Civil. As buscas continuam.

A perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi acionada para vistoriar os locais, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) recolheu os explosivos. A Polícia Militar Ambiental também foi notificada. Os responsáveis serão multados. O valor pode chegar a R$ 10 mil.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) como fabricar, vender, transportar ou soltar balões.