Homem suspeito de fornecer armas e drogas ao crime organizado é preso em SP

Um homem, de 34 anos, suspeito de fornecer armas e drogas ao crime organizado, foi preso nesta quarta-feira (29) na região da Cidade Dutra, na zona sul da capital, após um trabalho de investigação conjunto entre as Polícias Civil de São Paulo e do Ceará.

A ação criminosa foi descoberta em agosto do ano passado após a prisão em flagrante da companheira do suspeito, que aconteceu no Ceará. Com ela, foram encontradas drogas, armas de grosso calibre, inclusive um fuzil, além de munições. Na ocasião, o homem, suspeito de integrar uma facção, fugiu.

No decorrer das investigações, as equipes descobriram que o casal tinha a função de fornecer armas e drogas ao crime organizado.

Foi realizada uma troca de informações entre as polícias do Ceará e de São Paulo, que conseguiram descobrir a localização do suspeito.

Com um mandado de prisão expedido pela Justiça, os policiais do Departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope) o encontraram em um imóvel na Cidade Dutra, onde ele se escondia.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia da Divisão de Capturas, onde o caso foi registrado como captura de procurado.