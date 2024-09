Homem rouba moto de luxo e é preso após exibir veículo nas redes sociais em São Paulo

Um homem suspeito de participar do roubo de uma moto de luxo avaliada em quase R$ 80 mil no feriado de 7 de setembro foi preso nesta quarta-feira (25) no Jardim Guaianases, zona leste de São Paulo. Para as investigações acerca do crime, os policiais civis analisaram as redes sociais do suspeito, que exibia constantemente a posse do veículo, além de outros itens possivelmente produtos de roubo.

A ação foi desencadeada por policiais civis da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), que investiga fraudes financeiras e comércio eletrônico. Os levantamentos realizados pelos agentes permitiram obter junto à Justiça mandados de prisão e busca e apreensão.

O investigado foi localizado na casa em que morava. No local, as equipes ainda apreenderam capacetes, baú, diversos aparelhos celulares e a chave da moto.

As investigações apontam que o homem faz parte de um esquema de roubo de motocicletas de luxo. Posteriormente, a quadrilha desmonta esses veículos e vende as peças por um preço menor do que oferecido no mercado.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia da DCCiber, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que segue com as investigações para identificar e deter os demais envolvidos no crime.