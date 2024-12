Homem que exibiu roubo em ‘live’ é apreendido em Guarujá

A Polícia Civil identificou um adolescente, de 15 anos, suspeito de roubar uma corrente de ouro na praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. O menor exibiu o colar nas redes sociais durante uma transmissão ao vivo no último dia 6. A apreensão aconteceu na quarta-feira (18).

De acordo com as investigações, a vítima, de 38 anos, alugou um jet ski com o suspeito. Após o passeio, o homem devolveu o veículo e retornou para a areia. Momentos depois, ele e mais um suspeito se aproximaram do homem e arrancaram a corrente dele e do genro, que também estava no local. Durante a tentativa de fuga, a dupla foi detida pelas vítimas.

O genro conseguiu recuperar a própria corrente, mas o menor fugiu levando a outra. Por meio das redes sociais, os policiais tomaram conhecimento de um vídeo no qual o adolescente ostentava o colar roubado.

Com a identificação do suspeito, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário da Comarca de Guarujá um mandado de busca e apreensão. Ontem, a ordem judicial foi cumprida, resultando na apreensão do adolescente e do celular dele.

O caso foi registrado como ato infracional de roubo na Delegacia de Polícia de Guarujá.