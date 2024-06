Homem que deu ‘voadora’ em idoso é denunciado por homicídio qualificado em SP

O motorista Tiago Gomes de Souza, que deu uma “voadora” no idoso César Torresi, 77, em Santos (SP), foi denunciado por homicídio qualificado pelo Ministério Público.

Denúncia do MP foi recebida pela Justiça de São Paulo nesta segunda-feira (17). O caso está a cargo do juiz Alexandre Betini, do Foro de Santos. Agora, a defesa dele tem 10 dias para responder à acusação.

Justiça também pediu acesso às imagens de câmeras de segurança do local do crime. Até o momento, a Polícia Civil tem baseado as investigações do caso em versões das testemunhas e em uma reconstituição, da qual Tiago participou.

Defesa de Tiago contesta denúncia. Ao UOL, Eugênio Malavasi, advogado do denunciado, informou que as qualificadoras descritas são “incompatíveis com dolo eventual”. A defesa de Tiago afirmou que fará a contestação juridicamente.

“As qualificadoras descritas na denúncia são incompatíveis com o dolo eventual e, na essência, corroboram com o dolo (intenção) direito de ferir e não matar, portanto, o enquadramento é, sem dúvida, de lesão corporal seguida de morte”, disse Eugênio Malavasi, advogado de Tiago, em nota enviada ao UOL.

Idoso de 77 anos morreu após levar uma “voadora” no peito quando tentava atravessar a rua em Santos (SP). César Fine Torresi cruzava a rua de mão dada com o neto, de 11 anos, quando um carro dirigido por Tiago Gomes de Souza, um Jeep Commander, quase o atropelou, segundo testemunhas.

Após o idoso bater com a mão no capô do carro, houve um desentendimento. Então, o motorista de 39 anos desceu do veículo e o golpeou com os pés na região do peito. O caso foi registrado na rua Pirajá da Silva na tarde do dia 8 de junho.

“O idoso bateu a cabeça ao cair no chão, segundo a Polícia Militar. Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o Samu. César foi socorrido à UPA Leste, segundo familiares.

Meu pai se assustou com o carro do agressor, um Jeep Commander, que quase o atropelou. Ele bateu com a mão no capô e o agressor desceu e golpeou meu pai com uma voadora”, disse Cesar Fine Torresi Filho, ao UOL.

Na UPA, o idoso teve paradas cardíacas e morreu. Ele também teve um quadro de traumatismo craniano, informaram os parentes de César.

Reconstituição do crime ocorreu na quinta-feira (13). Na simulação, Tiago se ajoelhou diante dos policiais e teria chorado. A delegada afirmou que a reconstituição foi solicitada porque a polícia não tinha imagens do momento em que o idoso foi agredido, além disso, uma testemunha e o suspeito do crime têm versões diferentes sobre o que ocorreu na ocasião.