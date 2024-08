Homem pula janela de prédio da Polícia Federal e foge em Ribeirão Preto

Um homem fugiu do prédio da Polícia Federal em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, após ser preso nesta quarta-feira (28).

O suspeito havia sido preso pouco tempo antes. A prisão feita pela PF ocorreu depois que ele foi encontrado com uma carga contrabandeada de cigarros.

Já na delegacia, ele pulou da janela do primeiro andar do edifício. O homem aguardava ao lado de seu advogado a lavratura do auto de prisão em flagrante quando resolveu pular do prédio.

Familiares ajudaram na fuga. Em nota, a polícia informou que ele estava calmo e colaborativo durante todo o procedimento. Por isso, também não usava algemas.

Suspeito segue foragido nesta quinta-feira (28). ”A Polícia Federal já está tomando todas as medidas necessárias para a localização e captura do preso e instauração de inquérito policial para a apuração da conduta dos familiares”, disse.

O UOL entrou em contato com o advogado dele. Ainda não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.