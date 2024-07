Homem procurado por tentativa de latrocínio é preso em Diadema

Terça-feira, 30/07/24, após o COPOM notificar sobre uma ocorrência de violência doméstica no interior de uma residência pelo bairro Jardim Canhema em Diadema, equipe de policiais militares do Tático Comando do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prosseguiu ao imóvel informado para averiguação.

Equipe policial no local, após chamar diversas vezes pelo lado de fora da casa, avistou uma criança, que assustada ao perceber a presença policial entrou correndo. Como não houve atendimento por parte dos moradores e devido ao possível risco que a família poderia estar correndo, os policiais militares adentraram na área comum onde existia mais de uma residência a fim de elucidar os fatos.

No primeiro andar do subsolo ninguém foi localizado, ao fazer a vistoria no segundo piso, onde a criança estava, foi possível observar que havia uma família a qual foi solicitada para que saíssem para contatar a equipe, sendo assim realizadas as pesquisas criminais dos moradores, sendo constatado um deles, procurado pela justiça pelo crime de Tentativa de Latrocínio, ocorrido em janeiro deste ano em Diadema.

Diante dos fatos o criminoso foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde o Delegado presente ao plantão, registrou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado, permanecendo preso.