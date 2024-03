Homem procurado por homicídio é preso em estádio de futebol em SP

Um homem de 30 anos foi capturado no domingo (3) dentro de um estádio de futebol localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi, zona sul de São Paulo. O indiciado tinha um mandado de prisão por homicídios, associação ao tráfico de drogas e falsificação de documentos. Ele era procurado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Os agentes da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) foram informados pelo serviço de inteligência de que o suspeito estava em um dos camarotes do estádio. Ele foi abordado pelos policiais, no entanto, forneceu um documento falso. Após confrontarem informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi constatado que o suspeito era procurado pela Justiça.

O foragido foi capturado e encaminhado para a 6ª Drade. O caso foi registrado como captura de procurado e uso de documento falso.