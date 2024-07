Homem picha frases contra judeus em muros de casas em Bombinhas (SC)

Imagens de câmeras de segurança do município de Bombinhas (SC) mostram um homem pichando o muro de uma casa com frases contra judeus no início da tarde de segunda-feira (15). A cidade, localizada no litoral catarinense, tem cerca de 25 mil habitantes.

A Polícia Civil afirma que já identificou o homem, mas ainda não o localizou. Morador de Bombinhas, ele teria deixado a cidade após as pichações.

“Não era uma pessoa conhecida na cidade, mas já identificamos e nos próximos dias a gente deve ter uma resolução deste caso”, disse à Folha o delegado responsável pela investigação, Renan Balbino.

Segundo ele, as câmeras flagraram o homem fazendo a pichação em um muro de uma casa na praia de Morrinhos, mas pichações semelhantes -mesma frase, grafia e tinta- foram vistas também em ao menos outras quatro residências próximas, em muros e portões.

“Até agora a gente não conseguiu ver uma ligação entre os locais escolhidos para pichar e as pessoas que moram nas residências. A gente ainda vai chamar as pessoas para serem ouvidas, mas a gente trabalha com a ideia de que foi uma escolha aleatória. Ele foi passando e pichando. E foi embora”, disse o delegado.

O delegado disse ainda que o suspeito tem histórico de violência doméstica. No caso das pichações, ele deverá ser indiciado por racismo e também por crime ambiental.

Artigo 20 da Lei dos Crimes Raciais (7.716/1989) estabelece uma pena de reclusão de um a três anos, além de multa, para quem “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

O prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique Muller, publicou trecho das imagens em sua rede social nesta terça-feira (16).

“Flagramos um indivíduo pichando muros de casas com dizeres nazistas. Jamais permitiremos esse tipo de comportamento em nossa cidade! Vamos tomar todas as medidas cabíveis para que isso não se repita”, escreveu.