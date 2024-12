Homem morre engasgado ao comer panetone

Um homem de 52 anos faleceu na manhã desta terça-feira, 24, em uma clínica psiquiátrica localizada no bairro Jardim Maringá, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o falecimento ocorreu após o paciente se engasgar com um pedaço de panetone durante o café da manhã.

A equipe da Polícia Militar foi chamada para o local, mas ao chegarem, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já haviam declarado a morte do homem. Os médicos realizaram manobras de ressuscitação, incluindo massagem cardíaca, por aproximadamente 40 minutos, mas infelizmente não obtiveram sucesso.

O boletim de ocorrência indica que a causa do óbito foi identificada como engasgamento, conforme verificado pela equipe do Samu. A situação foi registrada na delegacia da Polícia Civil da cidade como morte suspeita e as autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram ao incidente.

Esse trágico evento levanta questões sobre os cuidados e protocolos em instituições de saúde mental, especialmente em relação à alimentação dos pacientes. A comunidade local aguarda mais esclarecimentos sobre o ocorrido.