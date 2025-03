Homem morre em acidente de asa delta durante voo em SC

No último domingo (2), um trágico acidente ocorreu em Timbé do Sul, Santa Catarina, resultando na morte de um homem de 52 anos durante um voo de asa delta nas proximidades da SC-285.

Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a equipe foi chamada para atender a ocorrência que envolveu a queda do praticante de asa delta na Serra da Rocinha. A confirmação do falecimento da vítima foi feita pelos bombeiros logo após sua chegada ao local.

A remoção do corpo exigiu a utilização de cabos de resgate e o apoio de uma aeronave, dada a complexidade do terreno. O corpo foi transportado para uma área segura, onde ficou sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais necessários.

A Polícia Militar de Timbé do Sul também esteve presente na cena, prestando apoio às operações e colaborando com as autoridades responsáveis pela manutenção da rodovia.