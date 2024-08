Homem morre afogado em praia do Rio após fugir de blitz

Um homem morreu afogado na noite de sexta-feira (2), no Rio de Janeiro, após fugir de uma blitz da operação Lei Seca. O caso aconteceu na praia da Barra da Tijuca.

Segundo a polícia, Nathan Malheiros Roza estava em um carro de aplicativo que foi parado pela blitz na avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8. Abordado, ele deu outro sobrenome e, enquanto agentes tentavam identificá-lo no banco da dados da polícia, Nathan atravessou as pistas da avenida e mergulhou no mar.

Equipes da Lei Seca tentaram encontrá-lo, mas o local estava escuro e o mar revolto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas viaturas realizaram buscas, mas não o localizaram ao longo da noite. O corpo só foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste sábado (3).

Nathan estava acompanhado de outras três pessoas no veículo abordado. Dentro do carro, no banco traseiro, agentes encontraram uma pistola. Um dos ocupantes afirmou aos agentes, segundo registro de ocorrência na delegacia, que foi Nathan quem pediu para que a arma fosse escondida no banco traseiro.

Agentes também encontraram carregadores, munição e 26 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra). Um dos passageiros foi autuado e preso.