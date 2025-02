Homem invade campo de futebol e agride criança de 10 anos em Piraúba

No último sábado (15), um incidente alarmante ocorreu em Piraúba, onde um homem de 42 anos invadiu um campo de futebol e agrediu uma criança de apenas 10 anos durante uma partida entre jovens atletas. O episódio foi capturado por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos responsáveis pela vítima, o agressor estava observando a partida do lado de fora quando alegou que o menino teria chutado uma garota que jogava no mesmo time. No entanto, testemunhas corroboraram que presenciaram a agressão.

As imagens obtidas revelam o momento em que o homem ataca a criança, embora não sejam visíveis as ações do menino supostamente envolvido na agressão à menina. O vídeo mostra apenas o garoto, que foi alvo da ‘voadora’, tropeçando na bola de futebol, enquanto duas outras crianças se chocam dentro da pequena área.

No seu depoimento, o homem afirmou não se lembrar dos detalhes do ocorrido e comentou que pode ter “trombado” com alguém durante a confusão. A Polícia Civil, que está investigando o caso, informou que os envolvidos foram ouvidos e liberados após prestarem depoimento na Delegacia de Plantão de Ubá.

O registro policial não esclareceu se existe algum grau de parentesco entre o agressor e a garota supostamente chutada. Importante ressaltar que nenhum dos participantes do incidente necessitou de atendimento médico.

Atualmente, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Guarani, onde mais informações sobre o caso podem ser coletadas nos próximos dias. O incidente levantou preocupações sobre a segurança e a integridade física das crianças em eventos esportivos.