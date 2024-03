Homem foragido por 9 roubos e 3 furtos no centro de SP é preso pela PM

A Polícia Militar capturou um homem que era procurado da Justiça pela prática de nove roubos e seis furtos. O suspeito não retornou à penitenciária após o término da última saída temporária, em 18 de março. O flagrante aconteceu no domingo (24), na região central de São Paulo.

De acordo com as informações, os policiais realizavam patrulhamento pela avenida Prefeito Passos quando perceberam o suspeito descartando um cachimbo com droga e em seguida fugindo da abordagem. Ele foi detido pela equipe e, em seguida, o objeto apreendido.

Durante a abordagem, o homem forneceu dados falsos à equipe, mas durante a checagem foi descoberto que ele não retornou à cadeia e estava foragido da penitenciária desde a última saída temporária, de 12 a 18 de março.

O indiciado foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça para responder aos crimes de roubo e furto, cometidos na região de São José do Rio Preto.