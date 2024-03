Homem envolvido em morte de PM aposentado é preso em desmanche de veículos no Jaraguá

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quinta-feira (14) um homem, de 24 anos, envolvido na morte de um tenente aposentado da Polícia Militar de São Paulo, de 52, no ano passado. O suspeito foi encontrado em um prédio abandonado que servia como local de desmanche de veículos no bairro do Jaraguá, na zona norte da capital paulista. Outros cinco envolvidos no crime já haviam sido presos.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) receberam a informação de que um caminhão roubado estaria em um galpão na região. No local havia um homem desmontando a cabine do veículo. A abordagem foi realizada e o suspeito confessou que foi contratado para o desmanche.

O veículo encontrado havia sido roubado na madrugada de hoje. Foi descoberto que o indiciado estava com um mandado de prisão temporária em aberto pela 2ª Vara Criminal de Embu das Artes pelo crime de latrocínio. Ele era um dos envolvidos na morte de um PM aposentado em julho do ano passado, em Itapecerica da Serra.

Foram apreendidos um celular e várias peças do caminhão desmontado como a cabine, placas, motor e bateria. O suspeito foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Deic, onde o caso foi registrado como cumprimento de prisão temporária e receptação de veículo. O delegado solicitou a conversão da prisão para a preventiva.

O crime

Em julho de 2023, seis suspeitos invadiram a residência de um tenente aposentado e fizeram ele e mais três familiares de reféns por cerca de três horas no bairro Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra. O tenente foi agredido e obrigado a realizar transferências bancárias via pix.

A quadrilha roubou vários objetos de valor como relógios e câmeras, além das três armas e munições do tenente. A vítima foi levada pelos suspeitos dentro de um carro e foi encontrada morta na manhã do dia seguinte em uma área rural próximo de onde morava.

Após o crime, policiais civis da Delegacia Seccional de Taboão da Serra deflagraram a Operação Caapora e prenderam quatro homens em flagrante e um por mandado de prisão, suspeitos pelo crime.

O bando era investigado por roubos a residências em Embu das Artes. Os suspeitos utilizavam o mesmo “modus operandi”, acessando os imóveis pela madrugada através de áreas de mata e de densa vegetação.