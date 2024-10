Homem é sequestrado e assassinado em Suzano

Em um trágico incidente ocorrido em Suzano, um homem de 40 anos foi sequestrado e brutalmente agredido, vindo a falecer posteriormente. Segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), o pai da vítima relatou que seu filho foi abordado por indivíduos desconhecidos, que o levaram em uma kombi.

O drama teve seu desfecho na calçada em frente à residência do pai, localizada no bairro Miguel Badra. Na noite de terça-feira (29), ao sair de casa, o pai encontrou seu filho gravemente ferido, caído no chão. Imediatamente, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente encaminhou a vítima para a Santa Casa de Suzano. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi oficialmente registrado como homicídio pelas autoridades locais, que agora conduzem as investigações para elucidar os detalhes do crime e identificar os responsáveis por este ato violento. A comunidade permanece chocada e aguarda por respostas que tragam justiça à família enlutada.