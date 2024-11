Homem é preso suspeito de matar e esconder corpo da ex-mulher dentro de geladeira no Rio

Um homem foi preso em flagrante suspeito de assassinar e esconder o corpo da ex-mulher dentro da geladeira em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4). Segundo a polícia, ele confessou o crime.

Marcos Vinicios Andrioza Farias se entregou à polícia e vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Questionada, a Polícia Civil não informou se o suspeito possui advogado. A Folha não localizou sua defesa.

O corpo de Myllena Vitória Garcia de Barros, 22, foi encontrado pelo padrasto dentro da geladeira da casa onde a jovem morava na comunidade do Viegas, com marcas de agressão e de facadas. De acordo com a família da vítima, o homem não aceitava o recente término do casal.

Eles tiveram dois filhos: um menino de cinco anos e uma menina de dois. O padrasto de Myllena disse à polícia que, na semana passada, Marcos Vinicios foi até a casa da jovem e buscou o filho mais velho para passar o fim de semana.

Vizinhos relataram que o suspeito apareceu novamente na residência, na manhã desta segunda-feira (4), pedindo para conversar. Após um tempo dentro da casa, ele teria saído com os filhos do ex-casal e uma mochila.

Já cientes das brigas de Myllena com o ex, os vizinhos ligaram para a família da jovem. Sem conseguir contato com a enteada, o padrasto decidiu ir até a casa dela e viu a geladeira deitada no chão. Ao abrir, encontrou o corpo da vítima.

Horas depois do crime, Marcos Vinicius deixou os filhos na casa de familiares e se entregou à polícia.

Duas semanas antes, a jovem fez postagens nas redes sociais sobre violência doméstica. Myllena compartilhou fotos de camisas ensanguentadas com frases sobre agressão contra mulheres e a legenda: “Não aceite flores como desculpa”.