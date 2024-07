Homem é preso suspeito de estuprar mulher que caminhava com filho em SP

Um homem de 36 anos foi preso pela polícia, nesta quinta-feira (4), suspeito de estuprar uma mulher de 27 anos, enquanto ela caminhava com o filho pequeno, em Mongaguá, litoral sul de São Paulo.

Homem foi encaminhado para delegacia da cidade. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a Polícia Civil pediu a prisão temporária do suspeito, que não teve o nome divulgado, junto à Justiça. As investigações prosseguem.

Abordagem do criminoso foi flagrada por câmera de segurança. Um homem de bicicleta e com calça azul aparece nas imagens às 20h07, no dia 27 de junho. Ele passa pela vítima, que caminha tranquilamente de mãos dadas com o filho na calçada.

Nove minutos depois, já no caminho de volta, a mesma câmera grava as vítimas já abordadas pelo suspeito. O vídeo é encerrado com mãe e o filho no colo, entrando em uma rua à direita, e o homem subindo na bicicleta, pedalando e indo embora.

A SSP disse ainda que outros detalhes sobre o caso serão preservados devido à natureza da ocorrência.