Homem é preso por violência doméstica em São Caetano

A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul prendeu na tarde de quarta-feira (4/2) um homem de 45 anos por violência doméstica no Bairro Nova Gerty.

Durante patrulhamento, a equipe foi acionada por populares informando sobre uma agressão ocorrida na Praça das Figueras. No local, os GCMs encontraram uma mulher de 40 anos com ferimentos no rosto. Ao perceber a aproximação da viatura, o agressor tentou fugir, mas foi capturado a cerca de 100 metros.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin para atendimento médico, enquanto o homem foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.