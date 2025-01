Homem é preso por importunação sexual em posto de combustível no litoral paulista

Na noite da última quarta-feira, um homem de 30 anos foi detido em Cananéia, litoral de São Paulo, após ser acusado de importunar sexualmente uma funcionária de um posto de combustível. O incidente ocorreu no Centro da cidade, especificamente na Avenida Beira Mar, onde a Polícia Militar foi acionada devido ao comportamento inadequado do suspeito.

Segundo informações, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem tentando agarrar a funcionária do estabelecimento. A abordagem foi realizada pela equipe policial, que se deparou com uma reação hostil por parte do suspeito. Ele não apenas proferiu ofensas verbais aos agentes, como também fez ameaças durante a detenção.

O indivíduo foi imediatamente preso e conduzido à Delegacia de Cananéia. Na unidade policial, a vítima prestou seu depoimento sobre os fatos ocorridos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso como importunação sexual, ameaça e desacato.

A atuação rápida dos policiais garantiu a segurança da funcionária e a consequente prisão do agressor, evidenciando a importância da resposta eficaz das forças de segurança em situações de violência e desrespeito.